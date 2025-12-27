'SIR के नाम पर बीजेपी कर रही वोट काटने की साजिश', सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा आरोप

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से बात की गई. उन्होंने बताया कि हर स्तर पर बीजेपी अपने अधिकारियों के स्तर से बेईमानी करना चाहती है.

महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है. जिससे कोई फर्जी वोट बढ़ाने ना पाए और असली वोटर कोई छूटने न पाए अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा गया है. यदि कहीं पर कोई बेईमानी होती है तो तत्काल डीएम, एडीएम और एसडीएम को लिखित शिकायत करें और उसकी एक कॉपी आयोग को भी भेजें. साथ ही अन्य तरह के बेईमानी के लिए हम सचेत है.

SIR के नाम पर सिर्फ वोट काटने का हो रहा काम- शिवपाल

शिवपाल यादव ने इस दौरान जाने का प्रयास किया गया कि एसाईआर के माध्यम से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रोकने का जो दावा किया जा रहा है. उसमें कितनी सच्चाई है उन्होंने कहा कि इसके नाम पर सिर्फ वोट काटने का काम किया जा रहा है. जिनका सैकड़ो साल से वोटर लिस्ट में नाम है उनका नाम वह काटना चाह रहे हैं. वह मुसलमान और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो पक्के वोटर है उनका वोट काटना चाहते हैं.

यूपी में फिर बनाएंगे अखिलेश यादव की सरकार- राष्ट्रीय महासचिव

राष्ट्रीय महासचिव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आगामी चुनाव को लेकर एसआईआर में लगे हुए हैं कि कोई वोट काटने ना पाए. हम लोग 2027 में बीजेपी को हटाकर अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे.

घोसी सदर सीट से सुजीत सिंह को बनाया गया प्रत्याशी

इस दौरान उन्होंने कहा कि मऊ जनपद के घोसी सदर सीट जहां से विधायक सुधाकर सिंह की मौत हुई है. वहां पर उनके बेटे सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है. जिसकी घोषणा अखिलेश यादव के द्वारा की जा चुकी है.

