हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार, पीड़िता की बड़ी बहन ने की थी शिकायत

रामपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार, पीड़िता की बड़ी बहन ने की थी शिकायत

Uttar Pradesh: रामपुर में एक पिता ने अपनी छोटी के बेटी के साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया. बड़ी बेटी ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 11:33 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के रामपुर थाना पटवाई क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसने मानवता को शर्मसार और पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है. जनपद रामपुर के थाना पटवाई अंतर्गत ग्राम पोपपुर में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी की अस्मत लूटने का संगीन आरोप लगा है. इस जघन्य कृत्य की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

इसके अलावा, लोग इस कलयुगी पिता की करतूत की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं. घटना की जानकारी तब सार्वजनिक हुई जब पीड़िता की बड़ी बहन ने साहस दिखाते हुए कानून का दरवाजा खटखटाया और अपने ही पिता के खिलाफ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिये खड़ी हो गई.

बड़ी बेटी ने खुद पिता के खिलाफ दर्ज कराया मामला

इस मामले में पीड़िता की बड़ी बहन ने अपने पिता के खिलाफ स्थानीय पुलिस को लिखित तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया कि आरोपी पिता ओमप्रकाश ने घर के भीतर ही अपनी छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया और तत्काल पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था. आरोपी पिता ओमप्रकाश गिरफ्तारी से बचने के लिए घर से फरार हो गया. साथ ही लगातार ठिकाने बदलता रहा, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण उसकी फरारी जायदा समय तक नहीं चल सकी. पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी, जिसके बाद दो दिन में कोसी नदी पुल के पास से आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.

वहीं रामपुर पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आरोपी पिता ओमप्रकाश को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. यह संदेश समाज के लिए एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण जैसे मामलों में उसका सामना करना अनिवार्य है. पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि वे ऐसे करने वाले अपराधियों की सूचना तुरंत निडर होकर पुलिस को दें, ताकि न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके.

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जा रहा जेल

रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना पटवाई में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था. दो दिन पहले जिसमें एक बालिका ने मुकदमा लिखाया था कि उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है. उसमें जांच में ये पता चला कि उसकी छोटी बहन के साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया था. उसमें तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया. अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है.

Published at : 01 Feb 2026 11:33 AM (IST)
Uttar Pradesh UP News Rampur News CRIME POLICE
