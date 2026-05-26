PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का बड़ा बयान, कहा- 'इन 12 वर्षों में...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी है.जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण के प्रति समर्पित बताया. इसके साथ ही विगत बारह वर्षों में जन कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है,और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में'विकसित भार-2047'के नए भारत की संकल्पना को दोहराया.

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विश्व का सबसे लोकप्रिय राजनेता बताया

अपने पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा,"विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'प्रधान सेवक' के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई! इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जनभागीदारी ने विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया.यही वह दृष्टि है, जिसने ऐसे 'नए भारत' को गढ़ा, जहां नारी सशक्तीकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं."

देश की रक्षा प्रणाली की तारीफ की

मुख्यमंत्री योगी ने 12 वर्षों में देश की सीमाओं की रक्षा प्रणाली मजबूत और विकसित भारत की ओर बढ़ने का जिक्र किया, लिखा कि सीमाओं पर अडिग, आतंक के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है. डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी 'विकसित भारत 2047' की दिशा में नई गति दे रही है.

केंद्र की योजनाओं को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य योजनाओं को सराहते हुए सीएम योगी ने लिखा,"प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन-जीवन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया है और यही विश्वास 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को साकार कर रहा है.और आखिर में राष्ट्र प्रथम जैसी भावना के लिए लिखा,'नेशन फर्स्ट' की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का कोटि-कोटि अभिनंदन.

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