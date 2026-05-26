पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईद पर नमाज को लेकर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो शिफ्ट में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. वहीं तेल की कीमतों को लेकर कहा कि जैसे हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा था वैसे ही इस चुनौती से भी निबट लेंगे. वैश्विक संकट में अखिलेश यादव ग़ैर जिम्मेदाराना बात करते हैं.

बीजेपी सांसद फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है. पेट्रोल-डीजल के दामों को उन्होंने वैश्विक संकट करार दिया. उन्होंने कहा, "इस समय पूरी दुनिया के सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण अनिश्चितता के हालात बने हुए हैं. इसका असर भारत सहित पूरे विश्व पर पड़ रहा है. यह स्थिति वैसी ही है जैसी कोरोना काल में थी."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए जनता से अपील की कि जिस तरह हमने कोरोना की चुनौतियों को मात दी थी, वैसे ही हम इस संकट से भी उबरेंगे. प्रधानमंत्री ने पहले ही आगाह किया था इसलिए सभी 140 करोड़ देशवासियों का यह दायित्व बनता है कि हम कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें और आवश्यकता होने पर ही पेट्रोल-डीजल का उपयोग करें.

अखिलेश यादव के 'साइकिल' वाले बयान पर तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर साइकिल चलाने की सलाह दिए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए राजकुमार चाहर ने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है. साइकिल से केवल सीमित दूरी तय की जा सकती है. अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हम सिर्फ साइकिल के भरोसे नहीं रह सकते. ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि वह ऐसे वैश्विक संकट के समय गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं.

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बिजली कटौती पर क्या बोले बीजेपी सांसद

भीषण गर्मी में यूपी में हो रही बिजली कटौती के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है. तकनीकी कारणों से कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जल्द ही उपभोक्ताओं को इस समस्या से पूरी तरह निजात दिलाएगी.

बक़रीद पर नमाज को लेकर दिया बयान

बकरीद पर खुले में नमाज और कुर्बानी पर राजकुमार चाहर ने यूपी सरकार के फैसलों की सराहना की और कहा परंपराएं अपनी जगह हैं. त्योहार मनाइए लेकिन, सड़क पर नमाज पढ़ने या कुर्बानी देने का कोई औचित्य नहीं है.

"मैंने चांदनी चौक में देखा है कि मुस्लिम परिवारों में जगह कम होने के कारण लोग तीन-तीन, चार-चार घंटे की शिफ्ट में सोते हैं. जब एक घर में 30-40 लोग शिफ्ट में सो सकते हैं, तो वे मस्जिदों में शिफ्ट बनाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? यदि आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज अदा करें."

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