हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज...', बकरीद को लेकर BJP सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान

'आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज...', बकरीद को लेकर BJP सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान

Rajkumar Chahar: बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने तेल की बढ़ती कीमतों पर वैश्विक संकट बताते हुए लोगों से तेल बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर ग़लत बयानबाजी कर रहे हैं.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 26 May 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईद पर नमाज को लेकर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो शिफ्ट में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. वहीं तेल की कीमतों को लेकर कहा कि जैसे हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा था वैसे ही इस चुनौती से भी निबट लेंगे. वैश्विक संकट में अखिलेश यादव ग़ैर जिम्मेदाराना बात करते हैं. 

बीजेपी सांसद फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है. पेट्रोल-डीजल के दामों को उन्होंने वैश्विक संकट करार दिया. उन्होंने कहा, "इस समय पूरी दुनिया के सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण अनिश्चितता के हालात बने हुए हैं. इसका असर भारत सहित पूरे विश्व पर पड़ रहा है. यह स्थिति वैसी ही है जैसी कोरोना काल में थी."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए जनता से अपील की कि जिस तरह हमने कोरोना की चुनौतियों को मात दी थी, वैसे ही हम इस संकट से भी उबरेंगे. प्रधानमंत्री ने पहले ही आगाह किया था इसलिए सभी 140 करोड़ देशवासियों का यह दायित्व बनता है कि हम कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें और आवश्यकता होने पर ही पेट्रोल-डीजल का उपयोग करें.

अखिलेश यादव के 'साइकिल' वाले बयान पर तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर साइकिल चलाने की सलाह दिए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए राजकुमार चाहर ने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है. साइकिल से केवल सीमित दूरी तय की जा सकती है. अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हम सिर्फ साइकिल के भरोसे नहीं रह सकते. ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि वह ऐसे वैश्विक संकट के समय गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं.

UP में छोटे अपराधों के लिए बनेगी ओपन जेल, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- जेल केवल...

बिजली कटौती पर क्या बोले बीजेपी सांसद

भीषण गर्मी में यूपी में हो रही बिजली कटौती के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है. तकनीकी कारणों से कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जल्द ही उपभोक्ताओं को इस समस्या से पूरी तरह निजात दिलाएगी.

बक़रीद पर नमाज को लेकर दिया बयान

बकरीद पर खुले में नमाज और कुर्बानी पर राजकुमार चाहर ने यूपी सरकार के फैसलों की सराहना की और कहा परंपराएं अपनी जगह हैं. त्योहार मनाइए लेकिन, सड़क पर नमाज पढ़ने या कुर्बानी देने का कोई औचित्य नहीं है. 

"मैंने चांदनी चौक में देखा है कि मुस्लिम परिवारों में जगह कम होने के कारण लोग तीन-तीन, चार-चार घंटे की शिफ्ट में सोते हैं. जब एक घर में 30-40 लोग शिफ्ट में सो सकते हैं, तो वे मस्जिदों में शिफ्ट बनाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? यदि आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज अदा करें."

UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Read More
Published at : 26 May 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Rajkumar Chahar UP NEWS Firozabad News Petrol Diesel Price Bakrid 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज...', बकरीद को लेकर BJP सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान
'आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज...', बकरीद को लेकर BJP सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ग्राम प्रधान बने प्रशासक लेकिन नहीं कर पाएंगे ये काम, असली बॉस कलेक्टर ही! जानें- कैसे?
UP में ग्राम प्रधान बने प्रशासक लेकिन नहीं कर पाएंगे ये काम, असली बॉस कलेक्टर ही! जानें- कैसे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाोला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
यूपी में बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में बेटे के बर्थडे पर खूनी खेल, दामाद ने ससुराल में की ताबड़तोड़ फायरिंग
मुजफ्फरनगर में बेटे के बर्थडे पर खूनी खेल, दामाद ने ससुराल में की ताबड़तोड़ फायरिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप ने भारत को बताया था नरक! रिपोर्टर ने इंडिया में मार्को रूबियो से पूछ लिया सवाल, जानें क्या बोले?
ट्रंप ने भारत को बताया था नरक! रिपोर्टर ने इंडिया में मार्को रूबियो से पूछ लिया सवाल, जानें क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाोला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
यूपी में बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
बिजनेस
Petrol Diesel Price 26 May 2026: 2 रुपए या 4? आज कितना बढ़ा पेट्रोल- डीजल का दाम, जानें नई रेट लिस्ट यहां
Petrol Diesel Price Today: 2 रुपए या 4? आज कितना बढ़ा पेट्रोल- डीजल का दाम, जानें नई रेट लिस्ट यहां
राजस्थान
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
ट्रेंडिंग
पैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस
पैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस
जनरल नॉलेज
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget