हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUPITS 2025: ट्रेड फेयर में लगा बॉलीवुड का तड़का,बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और आशीष भूटानी ने किया ग्रेटर नोएडा स्टॉल का दौरा

UPITS 2025: ट्रेड फेयर में लगा बॉलीवुड का तड़का,बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और आशीष भूटानी ने किया ग्रेटर नोएडा स्टॉल का दौरा

UPITS 2025: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के स्टॉल ने विशेष आकर्षण हासिल किया. फिल्म निर्माता और अभिनेता बोनी कपूर,अर्जुन कपूर, और आशीष भूटानी सहित कई प्रमुख हस्तियां फिल्म सिटी के स्टॉल पर पहुंची.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 26 Sep 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपोमार्ट एक्सहिबिशन सेंटर में UP International Trade Fair 2025 के तीसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया. इस मेगा इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया. प्रधानमंत्री ने हॉल नंबर 03 पर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठित स्टॉल्स का निरीक्षण किया, जिनमें प्रमुख रूप से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैवेल्स ग्रुप, मिंडा स्पार्क ग्रुप, और इंटरनेशनल फिल्म सिटी शामिल थे.

इस दौरान हॉल नंबर 03 के प्रभारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.

उद्यमियों और फिल्मी हस्तियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति

इस प्रदर्शनी में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के स्टॉल ने विशेष आकर्षण हासिल किया. फिल्म निर्माता और अभिनेता बोनी कपूर, उनके बेटे अर्जुन कपूर, और फिल्म निर्माता आशीष भूटानी सहित कई प्रमुख हस्तियां फिल्म सिटी के स्टॉल पर पहुंची. वहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टॉल पर क्रिस्टोफ शेलमैन, सीईओ, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और अन्य उद्योगपतियों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की. इस दौरान प्रमुख उद्योगपतियों में शेखर अग्रवाल, राजीव गोयल, और एम एल जायसवाल जैसे नाम शामिल थे.

प्रदर्शनी में प्रमुख आकर्षण

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्टॉल में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया. यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए आगंतुकों की बड़ी संख्या उमड़ी. साथ ही, मेडिकल डिवाइसेज पार्क, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, फिनटेक सिटी, और सेमीकंडक्टर पार्क जैसी प्रमुख परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, अनुष्का रोबोट ने भी आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया. इसके अलावा, प्रियागोल्ड, मिंडा स्पार्क, हैवेल्स और पेटंजलि ग्रुप जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने भी अपने स्टॉल लगाए.

प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रचार

इस वर्ष की प्रदर्शनी में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख परियोजनाओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया. इसमें भारत सरकार के सहयोग से विकसित होने वाले मेडिकल डिवाइसेज पार्क की प्रगति, इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना, और प्रस्तावित हेरिटेज सिटी परियोजना शामिल थी. इसके साथ ही एजुकेशनल हब और सेमीकंडक्टर पार्क की योजनाओं को भी प्रस्तुत किया गया. इस बार प्राधिकरण ने न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास को भी प्रमुखता से दर्शाया.

प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और अधिकारियों की उपस्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शैलेंद्र कुमार भाटिया, शैलेंद्र कुमार सिंह, और स्मिता सिंह जैसी प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने स्टॉल का निरीक्षण किया और प्रदर्शनी की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं दीं.

Published at : 26 Sep 2025 01:23 PM (IST)
