नोएडा सेक्टर-126 में बनेगी आकर्षक मॉडल रोड, जानें कितना आएगा खर्च

नोएडा सेक्टर-126 एक प्रमुख संस्थागत क्षेत्र है, जहां विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थागत इकाइयों एवं विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है. क्षेत्र में आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने तथा सेक्टर की सुंदरता को बढ़ाने के उद्देश्य से CEO कृष्णा करुणेश के निर्देशों के अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण विकास कार्य कराया जा रहा है.

दरअसल, नोएडा सेक्टर-126 से विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थागत इकाइयों एवं विद्यालयों का संचालन होता है, ऐसे में क्षेत्र में आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सेक्टर-126 में ₹283.23 लाख की लागत से लगभग 450 मीटर लंबी एवं 30 मीटर चौड़ी सड़क को आधुनिक मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है.

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फुटपाथ पर लगेंगे ग्रेनाइट स्टोन और टैक्टाइल टाइल्स

गौरतलब है कि सेक्टर-126 में ₹283.23 लाख की लागत से बनने वाली मॉडल रोड के दोनों ओर सुव्यवस्थित फुटपाथ एवं नालियों के निर्माण का प्रावधान किया गया है. साथ ही, फुटपाथ के सौंदर्यीकरण के लिए ग्रेनाइट स्टोन एवं टैक्टाइल टाइल्स लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे पैदल यात्रियों को बेहतर एवं व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध हो सकेगा.

लोगों के आवागमन की सुविधा होगी बेहतर

आपको बता दें कि सेक्टर-126 में ₹283.23 लाख की लागत से बनने वाली मॉडल रोड के दोनों तरफ फुटपाथ और नालियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है. इस विकास कार्य के पूरे होने पर सेक्टर-126 की सुविधा, यातायात व्यवस्था एवं सौंदर्य में उल्लेखनीय सुधार होगा. इस मॉडल रोड से क्षेत्र के आने-जाने वाले लोगों को बेहतर एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी.

विकास और निवेश को लेकर लिए कई बड़े फैसले

उधर, बीते दिनों हुई यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास और निवेश को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए. बैठक में ताइवान सिटी, मेडिकल हब, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और नोएडा एयरपोर्ट के पास बस अड्डे समेत कई बड़ी योजनाओं पर मुहर लगी है.

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