यूपी में मानसून का तांडव, आज इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून आफत बन चुका है. भारी बारिश की वजह से वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है. जिससे जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है. हजारों घरों में पानी घुस गया है, आवाजाही भी मुश्किल हो गई हैं. मौसम विभाग ने आज 21 अगस्त को भी प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों में बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. जबकि पाँच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से मानसून लगातार एक्टिव है और यूपी में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं. इन जिलों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

पाँच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में भारी बारिश होने का यलो अलर्ट हैं, वहीं प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, कौशांबी, बांदा, फ़तेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, औरैया और इटावा में आज अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान हैं. आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर और बागपत में कुछ स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है.

नोएडा से वाराणसी तक छाए बादल

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, सँभल, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, बस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में आज एक या दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. इन जिलों में कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है.

यूपी में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, इस दौरान पश्चिमी यूपी में मानसून का असर थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन, पूर्वांचल के जिलों में तेज बारिश और तूफ़ान की स्थितियां बनी हुई हैं. 22 अगस्त से 26 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वांचल यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई हैं लेकिन, अगले 7 दिनों में इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा.

कन्नौज में स्कॉलरशिप नहीं मिली तो भड़के छात्र, कॉलेज में धरना



