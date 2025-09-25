उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (यूपीआईटीएस) का तीसरा संस्करण आज से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हो रहा है. यह भव्य आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे.

इस मेले में 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और पांच लाख से ज्यादा आगंतुक हिस्सा लेंगे. पांच दिन तक चलने वाले इस आयोजन का प्रमुख पार्टनर रूस है. जो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं.

उत्तर प्रदेश की उद्यमिता का वैश्विक मंच- नंदी

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि यूपीआईटीएस उत्तर प्रदेश की उद्यमिता और कौशल को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच है. उन्होंने बताया कि पिछले मेले में प्रदर्शकों को तीन साल तक के कारोबारी ऑर्डर मिले थे, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है.

80 से ज्यादा देशों की भागीदारी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस बार 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल होंगे, जबकि पिछले संस्करण में 70 देशों ने हिस्सा लिया था. इस बार रूस यूपीआईटीएस का भागीदार देश है. उन्होंने कहा कि राज्य में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इस मेले में 2200 से अधिक एमएसएमई स्टॉल लगाए गए हैं.

सामाजिक समावेशन को बढ़ावा- असीम अरुण

समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के 20 छात्रों और एससी/एसटी उद्यमियों को भी मेले में आमंत्रित किया गया है, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

यूपीआईटीएस के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 से 29 सितंबर तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी, मध्यम और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा, क्षेत्र में ड्रोन, गुब्बारे और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है.