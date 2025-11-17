हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में ठंड और प्रदूषण का दोहरी मार, नोएडा-गाजियाबाद में जहरीली हवा, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

यूपी में ठंड और प्रदूषण का दोहरी मार, नोएडा-गाजियाबाद में जहरीली हवा, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

UP AQI Update: उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ जहरीली हवा का क़हर देखने को मिल रहा हैं, नोएडा-गाजियाबाद में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. जहरीली हवा ने जीना मुश्किल कर दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिखने लगा है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई हैं. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार नीचे गिर रहा हैं. मौसम विभाग ने आज सुबह और शाम शीतलहर की चेतावनी दी हैं. जिससे ठंड बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलने पड़ रही हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठंड के साथ हवा जहरीली हो गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के दोनों संभागों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया लेकिन सुबह और शाम के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा परेशान कर सकती हैं. इस दौरान देर रात और सुबह के समय कहीं-कहीं शीत लहर चलने की चेतावनी दी गई है. अगले चार से पाँच दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी. 

इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी और प्रयागराज में शीत लहर चलने की चेतावनी दी गई हैं, अगले एक हफ्ते प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहेगा. बीते 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि इटावा, बाराबंकी, मेरठ और फुरसतगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. 

नोएडा-गाजियाबाद में 400 के पार AQI

यूपी वालों को ठंड के साथ जहरीली हवा की भी दोहरी मार पड़ रही हैं. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई हैं. जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. इन जिलों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया हैं. ठंड के साथ लोगों को हवा में प्रदूषण से भी राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद का संजय नगर इलाका सबसे प्रदूषित रहा. यहां आज 17 नवंबर सुबह सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया, वहीं लोनी इलाके में एक्यूआई 406, इंदिरापुरम में एक्यूआई 360 रिकॉर्ड किया गया, ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 416 रहा वहीं नोएडा सेक्टर-125 में 383, सेक्टर-1 में 383, सेक्टर-116 में एक्यूआई 380 रहा. इसके अलावा हापुड़ में 367, मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में में 345 और जय भीमनगर एक्यूआई 328 दर्ज किया गया.  

Published at : 17 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut AQI NOIDA UP AQI Level
