हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अधिवेशन में फिर निर्विरोध चुने गए

RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अधिवेशन में फिर निर्विरोध चुने गए

Mathura News: जयंत चौधरी ने कहा कि छाता में चीनी मिल फिलहाल बंद है, जिसे चालू कराया जाना जरूरी है. रालोद नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 17 Nov 2025 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी रविवार को मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अधिवेशन में एक बार फिर निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए. चौधरी ने इस अवसर पर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'हम राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के साथ मजबूती से खड़े हैं. प्रधानमंत्री ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है. आज विपक्ष के पास परिवार तो है लेकिन नेता या नीति नहीं है इसलिए विपक्ष विफल हो रहा है.'

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा, 'गांव, किसान और गरीबों की चर्चा ही रालोद की जीत की कुंजी है.' चौधरी ने पार्टी नेताओं से महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं को जल्द ही आरक्षण का लाभ मिलेगा.

जयंत चौधरी ने कहा कि छाता में चीनी मिल फिलहाल बंद है, जिसे चालू कराया जाना जरूरी है. रालोद नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी और इस दौरान सवा करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. राष्ट्रीय लोक दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का एक घटक दल है.

जयंत चौधरी ने रविवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय लोक दल के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया.

इस बीच, रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने एक बयान में कहा, 'मथुरा की पावन और ऐतिहासिक धरती पर राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 का सफल आयोजन हुआ. पार्टी रालोद परिवार के सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करती है जिनके प्रयासों से यह सम्मेलन वास्तव में ऐतिहासिक बना.'

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन कई कारणों से महत्वपूर्ण था. किसानों पर केंद्रित एक आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया, युवाओं और महिलाओं की जरूरतों को संबोधित करने वाला एक सामाजिक प्रस्ताव अपनाया गया और भारत के बढ़ते वैश्विक कद को मान्यता देते हुए एक राजनीतिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई. मिश्रा ने एक बयान में कहा, 'रालोद समाज के हर वर्ग, खासकर गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.' वर्तमान में, रालोद के लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक सदस्य है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में रालोद के नौ विधायक हैं जबकि प्रदेश विधान परिषद में पार्टी का एक सदस्य है.

Published at : 17 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS RLD JAYANT CHAUDHARY
