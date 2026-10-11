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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में कैफे संचालक की मौत, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप

लखनऊ में कैफे संचालक की मौत, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप

मृतक शिवा की मां ने बताया कि रश्मि दुबे ने शुक्रवार शाम को 8.30 बजे उन्हें काल की. उसने बताया कि शिवा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Oct 2026 08:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिव-इन में रहने वाले एक युवक की सन्दिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना हजरतगंज थानाक्षेत्र के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट का है. यहां की चौथी मंजिल से गिरने के बाद कैफे संचालक शिवा की मौत हो गई. इस मामले में मृतक के परिजनों ने उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे और उसकी बहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि शिवा को पहले बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और फिर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया.

मृतक शिवा की मां ने बताया कि रश्मि दुबे ने शुक्रवार शाम को 8.30 बजे उन्हें काल की. उसने बताया कि शिवा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां शिवा नहीं मिला. करीब डेढ़ घंटे तक उसकी तलाश करते रहे. बाद मे पता चला कि शिवा को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ले जाया गया है. परिवार का आरोप है कि वहां एम्बुलेंस के पास श्रद्धा दुबे का ड्राइवर दानिश मौजूद था. परिजनों का दावा है कि वह फोन पर खुद को सौरव कश्यप बताता था और परिवार के पहुंचने पर घायल शिवा को छोड़कर मौके से फरार हो गया.

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शिवा को कर रही थी परेशान

मृतक शिवा का आरोप है कि उसकी पार्टनर श्रद्धा दुबे पिछले चार-पांच महीनों से उसको परेशान कर रही थी. शिवा को मारपीट करने, झूठे मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकियां देती थी. परिजन इसे महज हादसा मानने को तैयार नहीं हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. शिवा की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. उसकी दोनों आंखों और जबड़े पर चोट थी. कान और नाक से खून बहने के अलावा पसलियां और पैर टूटने की बात भी कही गई है. शरीर पर सिगरेट से दागने और खरोंच के निशान भी है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में पहली मंजिल पर लगे कैमरे के फुटेज में घटना के बाद कुछ लोग नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इन लोगों की पहचान कर रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Oct 2026 08:55 AM (IST)
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