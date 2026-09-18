DUSU Election Result 2026: छात्रसंघ चुनाव में कौन मारेगा बाजी? यहां पढ़ें रिजल्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 शुक्रवार (18 सितंबर) को संपन्न हो गया. मॉर्निंग शिफ्ट के छात्रों ने 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वोटिंग की. वहीं इवनिंग शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोटिंग हुई. नतीजे शनिवार (19 सितंबर) को घोषित किए जाएंगे. ये चुनाव जंतर-मंतर पर जेन जी आंदोलन और साउथ कैंपस में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद हुआ है. ऐसे में इस छात्र संघ चुनाव के नतीजों अहम होंगे.

सेंट्रल पैनल के चार पदों प्रसिडेंट (President), वाइस प्रेसिडेंट (Vice President), सेक्रेटरी (Secretary) और ज्वाइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) के लिए RSS से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) और लेफ्ट की ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)-स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) गठजोड़ ने उम्मीदवार उतारे.

कहां-कहां देख और पढ़ सकेंगे नतीजे

एबीपी न्यूज़ पर DUSU चुनाव की लगातार कवरेज होगी. टीवी और वेबसाइट पर आप लेटेस्ट अपडेट पढ़ पाएंगे. साथ ही सोशल मीडिया हैंडल भी लगातार जानकारी शेयर की जाएगी. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपडेट हासिल कर सकते हैं.

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ABVP के उम्मीदवार

President- यश डबास

Vice President- इशू मौर्य

Secretary- रिया छावड़ी

Joint Secretary- लक्ष्य राज सिंह

NSUI के उम्मीदवार

President- विजय शंकर मीणा

Vice President- वीर चतरथ

Secretary- नम्रता चौधरी

Joint Secretary- गोपाल चौधरी

AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवार

President- अनन्या रतूड़ी

Vice President- अक्षत शिखर

Secretary- स्टैनज़िन डेस्क्योंग

Joint Secretary- बी. पारिजात

डीयू के अधिकारियों ने बताया कि इस साल कुल 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) लगाई गई. इनमें से 960 का इस्तेमाल मतदान के लिए किया गया और 40 को रिजर्व में रखा गया.

नतीजों के बाद नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विजय जुलूसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.