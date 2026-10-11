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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में पेंशनधारकों को योगी सरकार का तोहफा, मासिक पेंशन में बढ़ेगी

यूपी में पेंशनधारकों को योगी सरकार का तोहफा, मासिक पेंशन में बढ़ेगी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की तैयारी में है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 11 Oct 2026 09:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खबर है. योगी आदित्यनाथ सरकार इन वर्गों को मिलने वाली पेंशन की रकम बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत मौजूदा 1000 रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा सकता है. सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है. अब इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किए जाने की तैयारी है.

अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो प्रदेश के लाखों पेंशनधारकों को इसका फायदा मिल सकता है. हालांकि, अभी पेंशन बढ़ाने का फैसला आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है.

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1000 से बढ़कर 1500 रुपये हो सकती है पेंशन

फिलहाल प्रदेश में पात्र बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती है. सरकार इसे बढ़ाकर 1500 रुपये करने पर विचार कर रही है. प्रस्ताव लागू होने पर लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

महंगाई के इस दौर में पेंशन की रकम बढ़ने से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनके पास कमाई का कोई नियमित साधन नहीं है. खासकर बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं के लिए यह रकम रोजमर्रा के खर्चों में मददगार साबित हो सकती है.

दिसंबर में बजट के जरिए होगा धन का इंतजाम

पेंशन बढ़ाने की योजना को लागू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी. जानकारी के मुताबिक, दिसंबर में पेश होने वाले दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए धन का प्रावधान किया जाएगा. बजट में रकम का इंतजाम होने के बाद योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है.

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सरकार की इन तैयारियों को आगामी चुनावों से पहले अलग-अलग वर्गों को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. एक तरफ पेंशन बढ़ाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया गया है.

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Published at : 11 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
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