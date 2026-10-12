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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा-गाजियाबाद में मेघगर्जन के साथ मूसलाधार बारिश, IMD ने दिया अलर्ट

नोएडा-गाजियाबाद में मेघगर्जन के साथ मूसलाधार बारिश, IMD ने दिया अलर्ट

पश्चिमी यूपी में रविवार से ही मौसम पूरी तरह बदल गया, जिसके चलते अलग-अलग जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली, सोमवार तड़के से ही नोएडा और ग़ाज़ियाबाद समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम एकदम बदल गया हैं, मौसम विभाग ने आज 12 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी हैं. रविवार शाम से ही पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ठंडी हवाओं से ठंडक बढ़ गई हैं. देर रात नोएडा, ग़ाज़ियाबाद न आसपास के कई इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ जबरदस्त बारिश हुई जिससे सर्दी बढ़ गई हैं. 

नोएडा-गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज सोमवार को पश्चिमी यूपी गरज-चमक के साथ तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया हैं. इस दौरान 50-60 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. नोएडा-गाजियाबाद में तड़के सुबह मूसलाधार बारिश हुई और सुबह तक बूंदाबादी जारी है. तेज बारिश की जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति बन गई हैं और मौसम भी ठंडा हो गया है. 

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पूर्वांचल संभाग में आज शुष्क रहेगा मौसम

जबकि पूर्वी यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा और आसमान रहने से धूप निकलेगी. दिनभर मौसम सामान्य रहेगा. लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी में आज कोई चेतावनी नहीं दी गई है. दिनभर खिली धूप निकलेगी जिससे हल्की गर्मी महसूस होगी लेकिन, सुबह और शाम के समय से तापमान में कमी आई हैं और ठंडक महसूस होगी. 

पश्चिमी यूपी में रविवार दोपहर बाद से ही मौसम बदलने लगा था. इस मेरठ, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें पड़ी, कहीं-कहीं ओले भी गिरे, जिससे शाम से ही मौसम काफी ठंडा हो गया था. आज भी नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर और मुरादाबाद व आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक 14 अक्टूबर तक पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की फुल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता हैं. लेकिन 15 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसके चलते पश्चिमी यूपी और तराई वाले इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएंगा, और धीरे-धीरे सर्दी बढ़ने लगेगी. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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