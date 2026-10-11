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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: जीजा-साली ने गोमती नदी में लगाई छलांग, पुलिस-SDRF टीम कर रही तलाश

लखनऊ: जीजा-साली ने गोमती नदी में लगाई छलांग, पुलिस-SDRF टीम कर रही तलाश

लखनऊ में देखते देखते पहले युवक ने गोमती नदी में छलांग लगा दी फिर एक युवती भी पीछे से कूद गई. दोनों के बीच जीजा साली का रिश्ता था. राहगीरों के मुताबिक छलांग से पहले दोनों ने कुछ देर बातचीत की थी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Oct 2026 11:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेमी और प्रेमिका ने गोमती नदी में छलांग लगा दी. युवक की पहचान फैजुल्लागंज निवासी ढाबा संचालक गौतम गुप्ता (45) और युवती की पहचान चुनमुन गुप्ता (23) के रूप में हुई है. दोनों का जीजा-साली का रिश्ता था. राहगीरों के मुताबिक दोनों ने पुल पर कुछ देर बातचीत की. फिर देखते देखते पहले युवक ने नदी में छलांग लगा दी फिर युवती भी पीछे से कूद गई. 

स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने गोताखोर और SDRF की टीम की मदद से दोनों तलाश शुरू कर दी है.

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घर से ढाबा जाने के लिए निकले थे

पुलिस की शुरुवाती जांच में सामने आया कि गौतम गुप्ता फैजुल्लागंज के रहने वाला है. और बीकेटी में ढाबा चलाता है. करीब 16 साल पहले उसकी शादी अमिता से हुई थी. दोनों के दो बच्चे है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि गौतम ढाबे जाने की कहकर घर से निकला था. जिसके बाद गौतम अपनी साली के साथ ठाकुरगंज इलाके के घैला पुल पर पहुंच गए. जिसके बाद दोनों ने घटना को अंजाम दिया.

जीजा से 22 साल छोटी थी साली

पुलिस की जांच के मुताबिक गौतम की उम्र 45 है जबकि चुनमुन करीब 23 साल की है. यानी युवती 22 वर्ष छोटी थी. चुनमुन बीबीए की पढ़ाई कर रही थी. वह हुंडई के शोरूम में भी नौकरी करती थी. उसके पिता महेंद्र के मुताबिक, बेटी घर से नौकरी के लिए निकली थी. इसके बाद परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली. शाम को पुलिस ने फोन करके आईआईएम रोड स्थित घैला पुल बुलाया. जब पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई. उनके साथ गौतम की पत्नी और बच्चे भी घटनास्थल पर पहुंचे. 

महेंद्र ने बताया कि गौतम उनके साढ़ू का दामाद हैं. मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के अनुसार, शुरुआती जानकारी में विवाद के बाद नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, दोनों ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस और SDRF की टीमें नदी में दोनों की तलाश कर रही हैं. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Oct 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
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