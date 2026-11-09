लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 45 घायल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर राजस्थान के रेवाड़ी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीन लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि कई यात्री घायल हो गए.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया. बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे. प्रशासन के मुताबिक, हादसे में कुल तीन लोगों की जान गई है.

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सुबह 7:30 बजे मिली सूचना

हादसे की सूचना सुबह 7:08 बजे अग्निशमन विभाग को मिली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) अंकुश मित्तल के निर्देशन में आलमबाग, सरोजनी नगर और हजरतगंज फायर स्टेशन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. आलमबाग से फायर टेंडर, सरोजनी नगर से रेस्क्यू व्हीकल और हजरतगंज से अत्याधुनिक मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल (MDRV) भेजा गया.

जिलाधिकारी विशाख जी. ने बताया, सूचना मिली कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर, जो पारा थाना क्षेत्र में आता है, एक बस पलट गई है. इसके बाद पुलिस, फायर सर्विस, चिकित्सा विभाग और राजस्व विभाग समेत सभी आपातकालीन एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. अब तक लगभग 45 लोगों के घायल होने की खबर है. उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है. गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज KGMU ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है. अब तक इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है.

एक बच्चे समेत, 16 यात्रियों को सुरक्षित बचाया

प्रभारी आलमबाग सुमित प्रताप सिंह ने स्थानीय पुलिस के साथ राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए MDRV के अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया. टीम ने करीब 35 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करते हुए 15 से 16 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. इनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था.

छठ पूजा में जा रहे थे यात्री

घायल यात्री राजीव कुमार ने बताया कि हादसे वक्त बस सवार ज़्यादातर यात्री सो रहे थे. लगभग सभी यात्री छठ पूजा के लिए बिहार जाने के लिए राजस्थान से निकले थे. जब हादसा हुआ तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है. एक दम से तेज आवाज आई और बस नीचे खाई में जा गिरी. बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे. थे बस नीचे गिरी तो तेज से आवाज आई और सारे यात्री एक के ऊपर एक दब गए. कई यात्रियों का उनके सामान से बड़ा बाग भी गायब हो गया.

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