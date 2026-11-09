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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावे पर सियासत, अब कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावे पर सियासत, अब कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अखिलेश यादव की भी अपनी आस्था है. अगर वह राम मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरा और रामलला के दर्शन को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है. अब अखिलेश यादव की प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान सामने आया है.  राशित अल्वी ने कहा, "वह बहुत बाद में मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता."

राशित अल्वी ने कहा, "बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक अपराध था... विध्वंस एक अवैध कार्य था और पूरे समुदाय की भावनाओं का अपमान था." उन्होंने कहा, "जहां तक धर्म और आस्था का सवाल है, यह हर व्यक्ति का निजी मामला है. अखिलेश यादव की भी अपनी आस्था है. 'अगर वह राम मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.' यह उनका संवैधानिक अधिकार है."

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सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया

इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने सोनिया गांधी की बाबरी मस्जिद को लेकर गई पर प्रतिक्रिया दी है. अल्वी ने कहा, "सोनिया गांधी एक समझदार इंसान और समझदार नेता हैं. उनमें दूरदर्शिता की भावना है जो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के किसी भी नेता के पास नहीं है."

'उन्हें पता था बाबरी विध्वंस के भारत के लिए होंगे गंभीर परिणाम'

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यह भी कहा, "जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए, तो उन्होंने लाखों भारतीयों की आंखों के आंसू को प्रतिबिंबित किया...सोनिया गांधी के पास यह समझने की दूरदर्शिता थी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के भारत के लिए गंभीर परिणाम होंगे; उनके आंसुओं में यह बात समाहित थी. उस उभरती त्रासदी की कहानी." गौरतलब है कि सपा चीफ अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं.

'नाम सनातन है, लेकिन...', अयोध्या गोलीकांड पर सपा नेता के बयान पर भड़की बीजेपी

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Rashid Alvi Akhilesh Yadav UP NEWS RAM MANDIR
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