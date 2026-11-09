'सोनिया गांधी ने सही समय पर कदम उठाया होता तो...', बाबरी मामले पर मौलाना नकवी का तंज

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलांगिंग : अ जर्नी आफ लव' के विमोचन से पहले एक ऐसा बयान दिया है जो काफी चर्चा में है. उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे वो रोने लगी थीं.

अब उनके इस बयान पर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने तंज कसा है और कहा है कि तब सही कदम उठाया होता तो आज ये बहस नहीं होती. वहीं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का हमेशा से यही रूख रहा है. जब देश दिवाली मना रहा है तो ये अपना रोना रो रहे हैं.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Sonia Gandhi's statement, Maulana Syed Saif Abbas Naqvi says, "... She is saying this after 35 long years. I believe that when the Babri Masjid was demolished in 1992, the then Union HM and PM should have resigned... What happened in 1992 hurt the religious sentiments of people, and anyone who respects religion would naturally feel deeply saddened. Had Congress taken the right steps at that time, we would not be having this debate today." — ANI (@ANI) November 8, 2026

मौलाना ने क्या कहा?

सोनिया गांधी के बयान पर लखनऊ में शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा "वो 35 साल बाद यह बात कह रही हैं. मैं समझता हूं 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब वो कांग्रेस की मुखिया थीं और उन्हें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिेए था. तब देश की जनता को पता चल जाता कि उनकी आंख में कितने आंसू आये हैं. 1992 में जिस तरीके से एक धार्मिक संरचना को तोड़ा गया था, ऐसा किसी भी धर्म के साथ हो उससे लोगों स्वाभाविक रूप से गहरा दुख होगा. अगर कांग्रेस ने उस समय सही कदम उठाए होते, तो आज हमें यह बहस नहीं करनी पड़ रही होती."

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सोनिया के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कि कांग्रेस के लोगों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी. ये हमेशा से बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर ही रोने वाले लोग हैं. ये लोग बाबर और आक्रांताओं को मानने वाले लोग हैं. ये राम में आस्था नहीं रखते. आज पूरा देश धूमधाम से दिवाली मना रहा है, लेकिन इनकी पुस्तक में रोने की बात आ रही है वो भी बाबरी विध्वंस पर.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Sonia Gandhi's remarks, BJP leader Mohsin Raza says, "One cannot expect anything else from the people in the Congress—be it Sonia Gandhi or Rahul Gandhi. They are the kind of people who will always lament the demolition of the Babri masjid. They are the ones who revere Babar and the invaders; they are the ones who sympathize with terrorists. They have no faith in Lord Ram...these are the same people who questioned the very existence of Lord Ram...they have always been the ones to glorify separatists, terrorists, and invaders. They have consistently insulted our great historical figures and the deities we hold sacred." — ANI (@ANI) November 8, 2026

उन्होंने आगे कहा, "कभी कारसेवकों पर जो आपकी मिली जुली सरकार ने गोलियां चलवाई थी उनपर भी आंसू बहा लीजिए. राम के नाम पर भी कभी कभी भावुक हो जाया कीजिए. ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था. देश इनको सत्ता में आने नहीं देगा क्योंकि इन्होंने हमेशा अलगाववादियों, आतंकवादियों और हमलावरों का महिमामंडन किया है. इन्होंने लगातार हमारे महान ऐतिहासिक महापुरुषों और हमारे पूजनीय देवी-देवताओं का अपमान किया है."