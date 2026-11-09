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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सोनिया गांधी ने सही समय पर कदम उठाया होता तो...', बाबरी मामले पर मौलाना नकवी का तंज

'सोनिया गांधी ने सही समय पर कदम उठाया होता तो...', बाबरी मामले पर मौलाना नकवी का तंज

मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उनके बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा था कि वो...

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 02:43 PM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलांगिंग : अ जर्नी आफ लव' के विमोचन से पहले एक ऐसा बयान दिया है जो काफी चर्चा में है. उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे वो रोने लगी थीं.

अब उनके इस बयान पर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने तंज कसा है और कहा है कि तब सही कदम उठाया होता तो आज ये बहस नहीं होती. वहीं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का हमेशा से यही रूख रहा है. जब देश दिवाली मना रहा है तो ये अपना रोना रो रहे हैं. 

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मौलाना ने क्या कहा?

सोनिया गांधी के बयान पर लखनऊ में शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा "वो 35 साल बाद यह बात कह रही हैं. मैं समझता हूं 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब वो कांग्रेस की मुखिया थीं और उन्हें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिेए था. तब देश की जनता को पता चल जाता कि उनकी आंख में कितने आंसू आये हैं. 1992 में जिस तरीके से एक धार्मिक संरचना को तोड़ा गया था, ऐसा किसी भी धर्म के साथ हो उससे लोगों स्वाभाविक रूप से गहरा दुख होगा. अगर कांग्रेस ने उस समय सही कदम उठाए होते, तो आज हमें यह बहस नहीं करनी पड़ रही होती."

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सोनिया के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कि कांग्रेस के लोगों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी. ये हमेशा से बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर ही रोने वाले लोग हैं. ये लोग बाबर और आक्रांताओं को मानने वाले लोग हैं. ये राम में आस्था नहीं रखते. आज पूरा देश धूमधाम से दिवाली मना रहा है, लेकिन इनकी पुस्तक में रोने की बात आ रही है वो भी बाबरी विध्वंस पर.

उन्होंने आगे कहा, "कभी कारसेवकों पर जो आपकी मिली जुली सरकार ने गोलियां चलवाई थी उनपर भी आंसू बहा लीजिए. राम के नाम पर भी कभी कभी भावुक हो जाया कीजिए.  ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था. देश इनको सत्ता में आने नहीं देगा क्योंकि इन्होंने हमेशा अलगाववादियों, आतंकवादियों और हमलावरों का महिमामंडन किया है.  इन्होंने लगातार हमारे महान ऐतिहासिक महापुरुषों और हमारे पूजनीय देवी-देवताओं का अपमान किया है."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Nov 2026 02:43 PM (IST)
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