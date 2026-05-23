यूपी में आसमान से बरस रही आग, आगरा, लखनऊ समेत 50 जिलों में लू का अलर्ट, रातें भी हुईं गर्म

उत्तर प्रदेश में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है, आगरा, बांदा, झांसी समेत कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ हैं. दिन में चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है वहीं रातें भी गर्म बनी हुई हैं जिससे लोगों में बैचेनी बढ़ गई हैं. प्रचंड गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में बिजली की कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग ने आज

भी कई जिलों में गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में आज 23 मई को भी भीषण गर्मी और उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी गई हैं. कई जगहों पर 25-30 किमी की रफ़्तार से धूल भरी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट हैं. मौसम विभाग ने आज बांदा, चित्रकूट, कौशांबी और प्रयागराज में प्रचंड गर्मी के साथ लू का रेड अलर्ट दिया हैं. दोपहर के समय में इन जिलों में तापमान बहुत ज्यादा रहने का अनुमान हैं.

यूपी में गर्मी और हीट वेव का क़हर जारी

इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट है. इन जिलों में रातें भी गर्म रहने की चेतावनी दी गई है. जबकि झांसी, महोबा, ललितपुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र और मीरजापुर में भी हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

राजधानी लखनऊ में आज रातें गर्म रहेंगी और दिन में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है. यहां अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ बलिया में हीटवेव का यलो अलर्ट हैं. इन जिलों में रातें गर्म रहेंगी.

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गर्मी से राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिन लोगों को भीषण गर्म से राहत मिलने के आसार नहीं है. 26 मई तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं, हालांकि 27 मई को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं लेकिन, इससे गर्मी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में हीट वेव का क़हर जारी रहेगा.

यूपी में प्रचंड धूप और पश्चिमी हवाएं चलने से अगले 24 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो सकती हैं. इसके बाद अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वहीं दूसरी तरफ़ भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा समेत कई जिलों में बिजली की कटौती और ट्रांसफार्मर फेलियर की वजह लोगों में कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही हैं.

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