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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: भीषण गर्मी में बिजली कटौती से भड़के लोग, सेक्टर से लेकर हाईराइज सोसाइटी तक परेशान

ग्रेटर नोएडा: भीषण गर्मी में बिजली कटौती से भड़के लोग, सेक्टर से लेकर हाईराइज सोसाइटी तक परेशान

Greater Noida में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती ने लोगों की नाराजगी बढ़ा दी है. यहां की हाईराइज सोसाइटी में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 23 May 2026 06:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से लोगों का हाल बेहाल है. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तमाम सेक्टर और सोसाइटियों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. बिजली कटौती के विरोध में ग्रेनो वेस्ट की श्रीराधा स्काई गार्डन सोसाइटी के निवासियों ने प्रदर्शन किया. आरोप है कि गुरुवार को बिजली की कटौती की गई, जोकि शुक्रवार को भी जारी रही.  

इन सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि परिसर में करीब 1500 परिवार रह रहे है. भीषण गर्मी में वीरवार रात करीब 11.30 बजे एनपीसीएल की मुख्य सप्लाई चली गई. लोड अधिक होने के कारण प्रबंधन ने पावर बैकअप के लिए डीजी नहीं चलाया. ऐसे में हजारों परिवारों ने एक बजे तक सड़क पर रहकर रात गुजारी हैं.

घंटों की बिजली कटौती से लोगों में गुस्सा

अजनारा होम्स सोसाइटी में दो दिन से दिन और रात के समय लाइट की आंख मिचौली से लोग परेशान है. सोसायटी के निवासी दिनकर पांडेय ने बताया कि परिसर में गुरुवार देर रात एनपीसीएल की मुख्य सप्लाई बाधित हुई. आरोप है कि परिसर में मुख्य सप्लाई न आने के बाद भी पावर बैकअप के लिए डीजी चलाना भी प्रबंधन ने उचित नहीं समझा. जिसकी वजह से दो से ढाई घंटे तक निवासियों को अंधेरे में आधी रात बितानी पड़ी. 

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कई घंटों की बिजली आपूर्ति बाधित

इसके अलावा पंचशील ग्रीन—1, सुपरटेक इको विलेज—2, फ्रेंच अपार्टमेंट में भी बिजली की समस्या रही. बिजली कटौती ने सेक्टर डेल्टा-2 के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी. निवासियों का आरोप है कि डेल्टा-2 में 10 घंटे से अधिक  तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. आरोप है कि सेक्टर के कई ब्लॉकों में रात करीब 11 बजे बिजली गुल हुई.

तीन दिन से बिजली की आंख मिचौली के चलते निवासी परेशान है. भीषण गर्मी और उमस के बीच पूरी रात बिना कूलर और एसी के काटनी पड़ी है. निवासियों ने बताया कि तापमान बढ़ने पर बिजली की समस्या बढ़ रही है. क्षेत्र में बढ़ते आक्रोश के बीच लोग बिजली विभाग के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. जल्द समाधान नहीं होने पर निवासियों ने प्रदर्शन करने की बात कही है.

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Published at : 23 May 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Power Cut Greater Noida News UP NEWS Electricity Crises
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