

उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है. उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए. इसके लिए हर संभव कदम स्थानीय प्रशासन उठाए.

यूपी में अति वर्षा, आंधी और आकाशीय बिजली से जनहानि, पशुहानि और आर्थिकहानि पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है. साथ ही राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी से नुकसान का सर्वे कराकर शासन को भी अवगत कराने के लिए निर्देशित किया. सर्वे के बाद नुकसान का आंकलन पूरा कर तुंरत मुआवजा देने के लिए कहा गया है.

40 से अधिक की मौत हुई है

यहां बता दें कि बुधवार को आई आंधी-तूफ़ान में प्रदेश में कई जगह भारी नुकसान देखने को मिला है. आर्थिक नुकसान के साथ-साथ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पडा है. सबसे ज्यादा नुकसान भदोही में मिलने की सूचना है, यहां 17 लोगों की मौत हुई है. बरेली में तो एक शख्स तूफ़ान से बचने के लिए टीन शेड पकड़ कर खड़ा था, लेकिन तूफ़ान उसे उड़ा ले गया. उसके हाथ-पांव टूट गए हैं. इसका वीडियो भी वायरल है. इसके अलावा घर और खेत भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं.

मौसम विभाग ने गुरूवार को भी कई जिलों में मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया है. इसलिए लोगों को सलाह दी गयी है कि खुले में न रुकें और सुरक्षित स्थान पर ही रुकें.

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