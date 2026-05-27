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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर सेंट्रल दोहराएगा 6 साल पुराना इतिहास, 21 जून के दिन सूना रहेगा रेलवे स्टेशन, जानें- क्यों?

कानपुर सेंट्रल दोहराएगा 6 साल पुराना इतिहास, 21 जून के दिन सूना रहेगा रेलवे स्टेशन, जानें- क्यों?

kanpur Central Railway Station News: आगामी 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी, यानी सुबह 6 या 8 बजे से 24 घंटे तक यहां से एक भी ट्रेनें नहीं चलेंगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 06:43 PM (IST)
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कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर करीब 6 साल बाद एक बार फिर लॉकडाउन जैसा नजारा दिखाई देने वाला है. आगामी 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी, यानी सुबह 6 या 8 बजे से 24 घंटे तक यहां से एक भी ट्रेनें नहीं चलेंगी.

इससे पहले ऐसा नजारा कोराना काल में देखने को मिला था, जब लॉकडाउन की वजह से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं चलीं थी. हालांकि, इस बार वजह लॉकडाउन नहीं, बल्कि इंटरलॉकिंग की वजह से ऐसा होने जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, आगामी 21 जून 2026 को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी प्रतिबंधित रहेगी. इस दिन स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से यहां से चलने वाली ट्रेनों को गोविंदपुरी और चंदारी स्टेशनों से डायवर्ट कर चलाया जाएगा. हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ 24 घंटों के लिए रहेगी.

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11 से 20 जून तक होगा प्री व नान इंटरलाकिंग का काम

यह भी बताया गया है कि इससे पहले 11 से 20 जून तक प्री व नान इंटरलाकिंग का काम होना है. इसके लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी गई है. यह कार्य पूरा होने के बाद सिग्नल फेल होने की स्थिति से लगभग छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था कंप्यूटर आधारित हो जाएगी. आपको बता दें कि इस स्टेशन से रोजना 300 ट्रेनें गुजरती हैं और एक से डेढ़ लाख तक यात्री रोजाना सफर करते हैं.

कम्प्यूटर आधारित की जाएगी सिग्नल प्रणाली

उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली हावड़ा, लखनऊ वाया कानपुर-झांसी मुंबई, बुंदेलखंड को जोड़ने वाले रेलमार्गों पर स्थित है. अभी यहां सिग्नलिंग प्रणाली इलेक्ट्रिक है, जो कंप्यूटर आधारित की जानी है. 

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक, रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा गया है. वहां से अनुमति मिलने पर दिल्ली-हावड़ा रूट की ट्रेनों को गोविंदपुरी-चंदारी के रास्ते भेजा जाएगा. इसी तरह, दिल्ली से लखनऊ की ट्रेनें गाजियाबाद-मुरादाबाद रूट से होकर लखनऊ जाएंगी.

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Published at : 27 May 2026 06:43 PM (IST)
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Kanpur News UP NEWS Kanpur Central Railway Station
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