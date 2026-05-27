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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2035 तक तैयार होगी स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T

2035 तक तैयार होगी स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T

India 5th Generation Fighter Jet: इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है. यह विमान भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 27 May 2026 06:39 PM (IST)
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भारत ने खुद के पांचवीं पीढ़ी (5th Generation) के फाइटर जेट यानी AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) प्रोजेक्ट की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तीन चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों के समूहों को टेंडर (RFP) जारी किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इन कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो-बीईएल, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, और भारत फोर्ज-बीईएमएल शामिल हैं.

भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा ये विमान

इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है. इस भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन माना जा रहा है. साल 2035 के बाद यह विमान भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा. इस दो इंजन वाले विमान की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी इसे दुश्मनों के रडार आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे. इसमें हथियार विमान के अंदर ही छिपे होंगे. यह फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होगा.

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 15 मई को आंध्र प्रदेश के 'श्री सत्य साईं' जिले में इस AMCA विमान से जुड़े 16,000 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव रखी थी. रक्षा मंत्री ने इसे देश की सुरक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक शुरुआत बताया और कहा कि इससे आंध्र प्रदेश का भाग्य बदलेगा. उन्होंने कुरनूल में आठ कंपनियों की मदद से ड्रोन सिटी बनाने का भी ऐलान किया.

भारतीय वायुसेना के मौजूदा लड़ाकू विमान

भारत के पास वर्तमान में कई ऐसे फाइटर जेट मौजूद हैं, जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा सकता है. भारतीय वायुसेना का सुखोई-30MKI फाइटर जेट. यह 4+ जनरेशन का विमान है. यह लंबी दूरी तक उड़ान भरने, भारी मात्रा में हथियार ले जाने और हवा में बहुत तेजी से दिशा बदलने में माहिर है. दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर हमला करने वाला यह विमान मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना की ताकतों में से एक है. 

राफेल फाइटर जेट की ताकत

राफेल 4.5 जनरेशन का एक बेहद आधुनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है.  यह अपने खास रडार (AESA) और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के कारण एक साथ कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहता है. भारत में ही बना स्वदेशी और हल्का लड़ाकू विमान तेजस (मार्क-1 / मार्क-1A) चौथी जनरेशन का विमान है. आधुनिक एवियोनिक्स और एविएशन सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस इस विमान को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इसके नए वर्जन (Mk-1A) की डिलीवरी अभी जारी है.

चौथी जनरेशन का ही मिग-29 (MiG-29 UPG) फाइटर जेट विमान को पहले से बेहतर रडार, हथियारों और नए सिस्टम के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद यह हवाई सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैनात है. चौथी जनरेशन का मिराज 2000 अपनी सटीक निशाना लगाने की क्षमता और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण वायुसेना का एक भरोसेमंद मल्टीरोल लड़ाकू विमान बना हुआ है. यह लंबी दूरी के हमलों और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है और अभी सेवा में बना हुआ है, लेकिन अब इसे धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से रिटायर किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें : ‘जो इजरायल को कबूलेगा, वो मारा जाएगा’, अब्राहम अकॉर्ड्स पर लश्कर आतंकी सैफुल्ला की मुनीर-शहबाज को धमकी

Published at : 27 May 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Fighter Jet TATA RAJNATH SINGH
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