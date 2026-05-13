प्रयागराज: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद, 46 साल पुराने इस मामले में हुई सजा

उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को हत्या से जुड़े 46 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर उम्र कैद की सजा से दंडित किया है.

जानकारी के मुताबिक, आईपीसी धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और और सभी को एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 307 में 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने विजय मिश्रा को उम्र कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा के लिए भी सजा का ऐलान किया है.

मुलायम के छोटे बेटे, अखिलेश के भाई और अपर्णा के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन, जानिए- पूरी जानकारी

अदालत ने कल ही सभी आरोपियों को दिया था दोषी करार

एमपी-एमएलए अदालत ने तीनों अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को कल दोषी करार दिया था

क्या है पूरा प्रकरण?

दरअसल, 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी. पूर्व विधायक विजय मिश्रा जहां पहले से ही आगरा जेल में बंद हैं, वहीं तीन अन्य आरोपी जमानत पर थे. जिन्हें कल कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.

कोर्ट परिसर में सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था

हालांकि, फैसला सुनाए जाने के लिए कड़ी सुरक्षा में बाहुबली विजय मिश्रा को कचहरी परिसर में लाया गया था. फैसला सुनाए जाने के चलते कचहरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.

गोरखपुर को मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, CM योगी करेंगे शिलान्यास