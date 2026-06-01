गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन हुई सूर्य प्रताप चौहान की निर्मम हत्या के बाद आखिरकार पुलिस और प्रशासन नींद से जाग गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर करने और उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पूरे इलाके में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए महा-अभियान शुरू कर दिया है.

कहा जा सकता है कि सूर्य की मौत व्यर्थ नहीं गई है. जो काम पुलिस-प्रशासन को पहले करना चाहिए था, वह अब युद्धस्तर पर किया जा रहा है.

ड्रोन से निगरानी, चप्पे-चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स

पुलिस और प्रशासन की टीमों ने खोड़ा में तीन दिन का 'स्पेशल ड्राइव' (Special Drive) शुरू किया है. पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन (Drone) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके विजुअल्स में पुलिस की भारी तैनाती साफ देखी जा सकती है. स्निफर डॉग्स (मादक पदार्थों की जांच के लिए) और मेटल डिटेक्टर (हथियारों की जांच के लिए) के साथ पुलिस और अर्ध सैनिक बल (Paramilitary Force) इलाके में गश्त कर रहे हैं. खोड़ा में मौजूद सभी संदिग्धों और बदमाशों का सघन वेरिफिकेशन किया जा रहा है.

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आरोपी के घर चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा

प्रशासन ने सूर्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है. जांच में सामने आया है कि उनका यह मकान सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है. प्रशासन ने 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है, यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.

(इस संबंध में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भी प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि की है.)

पीड़ित परिवार को बड़ी राहत

खोड़ा नगर पालिका ने पीड़ित परिवार को सांत्वना और राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. नगर पालिका अध्यक्ष मोहिनी शर्मा के पति अमरपाल शर्मा ने घोषणा की है कि: सूर्य प्रताप के बड़े भाई को तुरंत प्रभाव से नगर पालिका में नौकरी दी जा रही है. परिवार के घर पर अगर पालिका का कोई भी टैक्स (कर) बनता है, तो उसे पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा. आगामी बोर्ड बैठक में सूर्य प्रताप चौहान के नाम पर क्षेत्र की किसी सड़क या चौराहे का नामकरण करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.

नेताओं का जमावड़ा, संगीत सोम ने दिए 1 लाख रुपये

इस बीच, सूर्य प्रताप के घर पर छोटे-बड़े नेताओं और हिंदूवादी संगठनों का आना-जाना बदस्तूर जारी है. फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी तरफ से 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की. कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने भी परिवार से मिलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरसंभव मदद दिलाने का वादा किया. इनके अलावा, क्षेत्रीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बीजेपी नेता सुनील बराला समेत कई अन्य नेता भी सांत्वना देने मौके पर पहुंचे हैं. फिलहाल, खोड़ा में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन किसी भी कीमत पर इलाके में शांति और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है.