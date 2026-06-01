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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी ATS ने आजमगढ़ से आरोपी को दबोचा, पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े होने का आरोप

यूपी ATS ने आजमगढ़ से आरोपी को दबोचा, पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े होने का आरोप

Azamgarh News In Hindi: एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. मोहम्मद शेख पर पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है.

By : विवेक राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 08:00 PM (IST)
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यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ता  (एटीएस) ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है, एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. मोहम्मद शेख पर पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है. ATS के मुताबिक, आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल था.

ATS के मुताबिक, आरोपी के पास से 9MM पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, मोहम्मद शेख पर एक राजनीतिक नेता की हत्या की साजिश का भी आरोप है. ATS का दावा, आरोपी पाकिस्तान और दुबई से संचालित हैंडलरों के संपर्क में था. आरोपी मोहम्मद शेख पर UAPA, BNS और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

Published at : 01 Jun 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS ATS
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