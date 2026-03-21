एडीजी से डीजी बने IPS एलवी एंटनी देव कुमार, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने साल 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार को पुलिस महानिदेशक (डीजी) रैंक में पदोन्नत करने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने शुक्रवार, 20 मार्च को आदेश जारी किया. आदेश अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की ओर से जारी किया गया है.

एलवी एंटनी देव कुमार फिलहाल एडीजी (रूल्स एंड मैन्युअल) के पद पर तैनात थे. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें डीजी रैंक में प्रमोशन प्रदान किया गया है.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एलवीए देवकुमार, आईपीएस-आरआर-1994 (उत्तराखंड कैडर) को 1 मार्च 2026 से पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति दी गई है.यह पद वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-16 (₹2,05,400–₹2,24,400) के अंतर्गत होगा.

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलवीए देवकुमार की नई तैनाती से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जाएगा.