यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिलाजुला मौसम देखने को मिल रहा है. प्रदेश में कही-कहीं तेज धूप और हीटवेव हो रही हैं तो कहीं आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं. राज्य प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ते हुए दिख रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है लेकिन 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता दिख रहा है जिसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग ने आज 9 जून मंगलवार को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. सुबह से ही आसमान साफ़ रहेगा और दिन चढ़ने के साथ धूप की तपिश बढ़ती जाएगी. इस दौरान कहीं-कहीं उष्ण लहर यानी लू चलने की भी संभावना जताई गई है. 20-30 किमी की रफ़्तार से गर्म हवाएं चलेंगी. राजधानी लखनऊ में भी आज दिन भर तेज धूप रहने का अनुमान जताया गया है.

इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी

यूपी में आज अलग-अलग जिलों के लिए लू की चेतावनी दी गई है. जिसमें झांसी, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, कौशांबी प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, संत रविदास नगर, सोनभद्र और चंदौली व आसपास के जिलों में लू का यलो अलर्ट दिया गया है. 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गर्म हवाएं चलेंगी.

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कल से आंधी-बारिश वज्रपात की चेतावनी

10 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और गरज-चमक के साथ पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती हैं. कुछ जगहों पर लू भी चलने की आशंका जताई गई है. 14 जून तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 12 जून को ज़्यादातर इलाकों में तेज बारिश होने के आसार बन रहे हैं. कहीं-कहीं बिजली गिरने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी में जल्द ही मानसून की गतिविधियां तेज हो जाएंगे. दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 जून को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुँच गया है. प्रदेश में भी प्री मानसून की गतिविधियां एक्टिव होती दिख रही है. IMD ने आंधी-बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी में जल्द ही मानसून दस्तक दे देगा.

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