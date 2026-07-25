उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी, 73 सड़कें बंद, प्राकृतिक आपदाओं में अबतक 27 लोगों की मौत

उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 73 सड़कें बंद हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एमडीआर, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की सड़कें शामिल हैं. वहीं, 1 अप्रैल 2026 से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में बंद सड़कों में एक एनएच (बीआरओ), एक स्टेट हाईवे, एक एमडीआर, 15 पीडब्ल्यूडी और 55 पीएमजीएसवाई/ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. संबंधित विभागों की ओर से इन मार्गों को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है.

प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ रहा नुकसान, 210 श्रद्धालुओं हुई मौत

रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और उससे जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं के कारण अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा 26 बड़े और 609 छोटे पशुओं की भी मौत हुई है. बारिश से 229 मकानों को आंशिक, 11 मकानों को गंभीर और तीन मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं. एक गोशाला भी प्रभावित हुई है.

चारधाम यात्रा के आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल से अब तक 45.15 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम पहुंच चुके हैं. यात्रा के दौरान 210 लोगों की मौत दर्ज की गई है. इनमें 207 मौतें स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, जबकि तीन मौतें अन्य कारणों से हुई हैं.

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हरिद्वार में सड़क हादसे बड़े, कई जिलों में ग्रामीण सड़कें बंद

रिपोर्ट में हरिद्वार जिले की एक दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया है. शुक्रवार तड़के करीब 1:25 बजे पथरी थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों की मौके पर ही जान चली गई.

जिलों से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में 12, चमोली में 12, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 6, बागेश्वर में 7, पौड़ी में 6, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 5 और नैनीताल में 4 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं. अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सामान्य है, जबकि बंद ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए मशीनें और टीमें लगातार काम कर रही हैं.

नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे

एसईओसी रिपोर्ट के अनुसार अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, काली, गौरी, सरयू, शारदा और गंगा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर फिलहाल चेतावनी और खतरे के स्तर से नीचे बना हुआ है. हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

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