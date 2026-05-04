यूपी में बदला मौसम, आज मेरठ-गाजियाबाद समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

भीषण गर्मी का मार झेल रहे उत्तर प्रदेश में अब मौसम एकदम बदल गया है. रविवार देर शाम से ही प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई हैं और मौसम सुहाना हो गया है. सोमवार सुबह नोएडा, ग़ाज़ियाबाद आगरा समेत कई जिलों में सुबह के साथ ही आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी हैं.

उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई हैं. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 50-60 किमी तक रफ़्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया हैं, कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई हैं. पूर्वांचल क्षेत्र में आज आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट दिया गया है.

इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद में आज मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है वहीं पूर्वी संभाग में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में भी ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी है.

इनके अलावा नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, बदायूं, सँभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपर व आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का यलो अलर्ट दिया गया है.

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बारिश की वजह से आज लोगों के जनजीवन पर असर पड़ सकता है. तेज धूलभरी आंधी की आशंका को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है. लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. हालांकि, बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, इटावा और ललितपुर में कोई चेतावनी नहीं है. ये जिले ग्रीन ज़ोन में है.

अगले 5 दिन जारी रहेगा बारिश का दौर

यूपी में अगले पांच-छह दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला हैं. 5 और 6 मई को भी अलग-अलग जिलों तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी गई हैं. 7 मई से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो जाएगा. इस दिन पश्चिमी यूपी कहीं-कहीं और पूर्वी संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान हैं. 8-9 मई को भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं.

बारिश की वजह से यूपी के तापमान में भी कमी आई हैं. झांसी, उरई, बांदा, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों के छोड़ दे बाकी सभी जिले इस समय यलो से ऑरेंज जान में आ गए हैं. जहां अधिकतम तापमान 30-36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ हैं. राजधानी लखनऊ में भी आज बादल छाए हैं, यहां सुबह 10-12 बजे के बीच बारिश हो सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

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