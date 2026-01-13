हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: यूपी में सुबह-शाम घने कोहरे और शीतलहर से बढ़ी गलन, मौसम विभाग ने दी इस दिन बारिश की चेतावनी

UP Weather: यूपी में सुबह-शाम घने कोहरे और शीतलहर से बढ़ी गलन, मौसम विभाग ने दी इस दिन बारिश की चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी हैं. लोगों को अगले एक हफ्ते ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग बारिश के आसार भी जताए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीत दिवस की मार ने हाल बेहाल कर दिया है. सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में शीत दिवस और पाला पड़ा जिसने लोगों को कपकंपाने पर मंजूर कर दिया है. आज 13 जनवरी को भी लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है. मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी है. वहीं 15 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते कुछ जिलों में बारिश हो सकती हैं. 

यूपी में इन दिनों सूखी ठंड पड़ रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं घने से अत्यधिक घना कोहरा होने की संभावना जताई गई है. वहीं कुछ जगहों पर शीत लहर चलेगी जिससे ठंड बढ़ेगी. पूर्वी यूपी के भी कुछ जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. 

यूपी में इस दिन हो सकती है बारिश

यूपी वालों को फ़िलहाल ठंड और कोहरे की मार से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं. 17 जनवरी तक प्रदेश में अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना बनी हुई हैं. 18 जनवरी को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. IMD के मुताबिक़ यूपी में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमन में मामूली बढ़ोतरी होगी हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.  

इन जिलों में घने कोहरे और शीत लहर का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान हैं. इन जिलों में शीत दिवस का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद और हापुड़ में भी बहुत ज्यादा घने कोहरे और शीत लहर चलने की चेतावनी दी गई हैं. 

आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर व आसपास के इलाकों में भी आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. 

लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में मंगलवार की सुबह के समय छिछला कोहरा देखने को मिलेगा. हालांकि दिन में सूरज निकलने से लोगों को गुनगुनी धूप से राहत मिलेगी. शाम के समय फिर से बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड बढ़ेगी. वहीं दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद में ठंड का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा हैं. इन जिलों में आज कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है.  

Published at : 13 Jan 2026 07:00 AM (IST)
