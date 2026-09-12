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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम

यूपी के 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम

उत्तर प्रदेश में लगातार बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज 12 सितंबर को प्रदेश के 60 जिलों में बूंदाबांदी का अनुमान जताया है. हालांकि कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं आज 12 सितंबर को इसकी रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी. इस दौरान प्रदेश में कहीं धूप तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 5-6 दिन तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 60 जिलों में एक या दो जगहों पर गरज-चमक और बारिश का अनुमान जताया है. इन जगहों पर आंशिक तौर पर बादल छाएं रहेंगे हालांकि कहीं कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. अगले एक हफ्ते मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा.  

बड़े शहरों में कैसा रहेगा आज का मौसम

राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में में आज सुबह से ही मौसम एकदम साफ़ हैं और धूप निकलने का अनुमान हैं. दोपहर के बाद यहां मौसम में बदलाव आ सकता है और कहीं-कहीं बादल छाएंगे और हल्की बारिश की बौछारें हो सकती हैं. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में आंशिक तौर पर बादल छाएं हैं. मेरठ-आगरा में दोपहर होते-होते बूंदाबांदी हो सकती है. बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों में 2-3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. 

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इन जिलों में बारिश का आसार

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, शाहजहांपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में आज एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती हैं. 

सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर में भी आज एक या दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इन जिलों में कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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