महोबा: मीटर रीडरों का फूटा गुस्सा, MLA आवास का किया घेराव

महोबा में टीडीएस कंपनी की मनमानी और वेतन कटौती मीटर रीडरों का गुस्सा फूट पड़ा. दर्जनों मीटर रीडरों ने सदर विधायक राकेश गोस्वामी के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया. संघ अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एकजुट कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन विधायक को सौंपा. मीटर रीडरों ने विद्युत निगम में शामिल करने और समय पर वेतन दिए जाने की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, आर्थिक शोषण, वेतन में अनुचित कटौती और दो-दो महीने तक भुगतान न मिलने से नाराज लगभग आधा सैकड़ा मीटर रीडर सदर विधायक राकेश गोस्वामी की चौखट पर पहुंचे. मीटर रीडर संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एकत्र हुए कर्मचारियों ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी आपबीती सुनाई.

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कर्मचारियों ने सुनाई अपनी समस्याएं

कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा अन्य संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को निगम में शामिल कर राहत दी गई है, लेकिन प्रदेश के लगभग 50 हजार मीटर रीडरों को इससे वंचित रखा गया. मीटर रीडरों की मुख्य समस्याओं और मांगों मेंटीडीएस कंपनी द्वारा वेतन में की जा रही भारी कटौती की उच्चस्तरीय जांच. हर माह समय पर पूरा वेतन भुगतान और नौकरी से निकालने की धमकियों पर रोक. कर्मचारियों को सीधे विद्युत निगम की व्यवस्था में शामिल कर भविष्य सुरक्षित करना शामिल है.

वेतन नहीं मिलने से भुखमरी का संकट

प्रदर्शन कर रहे मीटर रीडरों का कहना है कि वेतन न मिलने से उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है और बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं हो पा रही है. जब भी वे अपने हक की आवाज उठाते हैं, तो कंपनी उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देती है.

प्रदर्शन में ये लोग रहे शामिल

इस दौरान मोहम्मद अलीम, कौशल किशोर, प्रिंस साहू, रमेश, विपिन कुमार, नरेश कुमार और रामबाबू समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे. मीटर रीडरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ, तो वे शांतिपूर्ण तरीके से बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

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