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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड17 नवंबर से 16 दिसंबर तक BJP का ‘मतदाता जोड़ो अभियान’, जोड़े जाएंगे नए नाम

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक BJP का ‘मतदाता जोड़ो अभियान’, जोड़े जाएंगे नए नाम

यूपी में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्रदेशभर में एक महीने का 'मतदाता जोड़ो अभियान-2026' चलाया जाएगा. बीजेपी ने प्रदेश के 1 लाख 73 हजार 730 बूथों पर 50-50 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Nov 2026 07:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छूटे एक करोड़ 27 लाख मतदाताओं को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी विशेष अभियान चलाएगी. 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्रदेशभर में एक महीने का 'मतदाता जोड़ो अभियान-2026' चलाया जाएगा. पार्टी ने प्रदेश के 1 लाख 73 हजार 730 बूथों पर 50-50 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इस तरह करीब 86 लाख 86 हजार 500 नए मतदाताओं को सूची में शामिल कराने की योजना है. पार्टी संगठन की तरफ से बैठक करके यह निर्देश दिए गए हैं.

लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत वरिष्ठ नेताओं ने अभियान की रणनीति तैयार की. बैठक में जिलाध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक अभियान पहुंचाने के निर्देश दिए गए.

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राशन कार्ड और पंचायत सूची से होगा मिलान

चुनाव आयोग की जांच में खुलासा हुआ था कि पंचायत चुनाव निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में अंतर था. आप चुनाव आयोग इन तीनों सूची का मिलान करेगा. भाजपा का फोकस उन लोगों पर रहेगा, जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची या सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में है, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है. पार्टी ऐसे लोगों की पहचान के लिए पंचायत मतदाता सूची, राशन कार्ड धारकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा इस्तेमाल करेगी.

तीन स्तर पर चलेगा अभियान, बूथ तक पहुंचेगा

अभियान की शुरुआत 16 से 18 नवंबर तक जिला स्तर पर बैठकें होंगी. 19 से 21 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर संगठन के पदाधिकारी अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे. इन बैठकों में सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और मंडल अध्यक्षों की भागीदारी रहेगी. 22, 23 और 24 नवंबर को विशेष मतदाता जोड़ो अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और बीएलए-2 घर-घर जाकर मतदाता सूची का मिलान करेंगे. जिन पात्र लोगों के नाम सूची में नहीं होंगे, उनके आवेदन कराए जाएंगे.

महिलाओं और युवाओं के लिए अलग अभियान

भाजपा 28 से 30 नवंबर तक महिला मतदाता जोड़ो अभियान चलाएगी. इसमें शादी के बाद ससुराल आईं उन महिलाओं पर विशेष ध्यान रहेगा, जिनका नाम नई जगह की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. महिला मोर्चा के साथ महिला जनप्रतिनिधियां और पार्टी पदाधिकारी घर-घर संपर्क करेंगी. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और स्वयं सहायता समूहों से भी सहयोग लिया जाएगा.

वहीं, 1 से 3 दिसंबर तक युवा मोर्चा के नेतृत्व में युवा मतदाता जोड़ो अभियान चलेगा. इसमें 18 से 25 वर्ष के युवाओं को मतदाता बनाने पर जोर रहेगा. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जाएगा. एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी अभियान में शामिल किया जाएगा.

13 दिसंबर को होगी समीक्षा

अभियान की निगरानी प्रदेश भाजपा कार्यालय से की जाएगी. इसके लिए व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए जिला, मंडल और बूथ स्तर से रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी. 13 दिसंबर को विधानसभा स्तर पर समीक्षा बैठक होगी. इसके बाद 14 से 16 दिसंबर तक अभियान में सामने आई कमियों को दूर करने की योजना है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
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