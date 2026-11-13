ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीतः ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी करने को लेकर खूनी विवाद, ग्राम प्रधान के छोटे भाई की हत्या

पीलीभीतः ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी करने को लेकर खूनी विवाद, ग्राम प्रधान के छोटे भाई की हत्या

पीलीभीत के हलालपुर गांव में आज सुबह ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी करने को लेकर शुरू हुए विवाद में आरोपियों ने ग्राम प्रधान सुधीर खोखर के 43 वर्षीय छोटे भाई संजीव खोखर की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 13 Nov 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

पीलीभीत के हलालपुर गांव में आज सुबह ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर गन्ना भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. बताया गया कि सगे चाचा और उसके दो बेटों ने ग्राम प्रधान सुधीर खोखर के 43 वर्षीय छोटे भाई संजीव खोखर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने बीच-बचाव करने पहुंचे प्रधान सुधीर और उनके दूसरे भाई राजीव खोखर को भी मारपीट घायल कर दिया. घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए.

बताया गया कि, आरोपी चाचा दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त सिपाही है, जबकि उसका एक बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और लखनऊ में तैनात बताया गया है. जानकारी के मुताबिक, छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर निवासी संजीव खोखर अपने बड़े भाई ग्राम प्रधान सुधीर खोखर और छोटे भाई राजीव खोखर के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख रुपये की राशि, CM धामी ने दी मंजूरी
उत्तराखंड: विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख रुपये की राशि, CM धामी ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ, 52.55 करोड़ की योजनाओं की सौगात
CM धामी ने जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ, 52.55 करोड़ की योजनाओं की सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण, CM धामी बोले- 'अर्थव्यवस्था होगी सशक्त'
हरिद्वार में कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण, CM धामी बोले- 'अर्थव्यवस्था होगी सशक्त'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा
CM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा

उत्तराखंड में आपदा राहत के मानकों में बढ़ोतरी, CM धामी ने PM मोदी का जताया आभार

ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ा करने को लेकर विवाद

बताया गया है कि तीनों भाइयों के घर के पास ही उनका ईंट भट्ठा और खेत हैं. बताया गया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह राजीव खोखर और सुधीर प्रधान अपने ईंट भट्ठे पर पहुंचे तो वहां पर उनके सगे चाचा उदयभान खोखर और उसके बेटे सनी व आर्यन उर्फ गोलू ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर गन्ना भर रहे थे.

पेड़ तोड़ने का विरोध करने पर चाचा और उनके दोनों बेटों ने की मारपीट

बताया गया कि इस दौरान कुछ पेड़ भी टूटे हुए थे. पेड़ तोड़ने का विरोध करने पर उदयभान और उसके दोनों बेटों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने का प्रयास किया. इसी बीच संजीव खोखर भी मौके पर पहुंच गए. तीनों आरोपियों ने ट्राली में लगे खलवों से उन पर हमला कर दिया. सनी ने सिर से संजीव के सीने में जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

फरार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई

इस घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. राजीव खोखर ने अपने चाचा उदयभान, चचेरे भाई सनी और आर्यन उर्फ गोलू के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

योगी सरकार की नीतियों पर उद्योग जगत का भरोसा, यूपी में 1,219 करोड़ का निवेश

Published at : 13 Nov 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pilibhit News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख रुपये की राशि, CM धामी ने दी मंजूरी
उत्तराखंड: विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख रुपये की राशि, CM धामी ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ, 52.55 करोड़ की योजनाओं की सौगात
CM धामी ने जौनपुर महोत्सव का किया शुभारंभ, 52.55 करोड़ की योजनाओं की सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण, CM धामी बोले- 'अर्थव्यवस्था होगी सशक्त'
हरिद्वार में कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण, CM धामी बोले- 'अर्थव्यवस्था होगी सशक्त'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा
CM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
महाराष्ट्र
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
इंडिया
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget