पीलीभीतः ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी करने को लेकर खूनी विवाद, ग्राम प्रधान के छोटे भाई की हत्या

पीलीभीत के हलालपुर गांव में आज सुबह ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर गन्ना भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. बताया गया कि सगे चाचा और उसके दो बेटों ने ग्राम प्रधान सुधीर खोखर के 43 वर्षीय छोटे भाई संजीव खोखर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने बीच-बचाव करने पहुंचे प्रधान सुधीर और उनके दूसरे भाई राजीव खोखर को भी मारपीट घायल कर दिया. घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए.

बताया गया कि, आरोपी चाचा दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त सिपाही है, जबकि उसका एक बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और लखनऊ में तैनात बताया गया है. जानकारी के मुताबिक, छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर निवासी संजीव खोखर अपने बड़े भाई ग्राम प्रधान सुधीर खोखर और छोटे भाई राजीव खोखर के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे.

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ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ा करने को लेकर विवाद

बताया गया है कि तीनों भाइयों के घर के पास ही उनका ईंट भट्ठा और खेत हैं. बताया गया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह राजीव खोखर और सुधीर प्रधान अपने ईंट भट्ठे पर पहुंचे तो वहां पर उनके सगे चाचा उदयभान खोखर और उसके बेटे सनी व आर्यन उर्फ गोलू ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर गन्ना भर रहे थे.

पेड़ तोड़ने का विरोध करने पर चाचा और उनके दोनों बेटों ने की मारपीट

बताया गया कि इस दौरान कुछ पेड़ भी टूटे हुए थे. पेड़ तोड़ने का विरोध करने पर उदयभान और उसके दोनों बेटों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने का प्रयास किया. इसी बीच संजीव खोखर भी मौके पर पहुंच गए. तीनों आरोपियों ने ट्राली में लगे खलवों से उन पर हमला कर दिया. सनी ने सिर से संजीव के सीने में जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

फरार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई

इस घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. राजीव खोखर ने अपने चाचा उदयभान, चचेरे भाई सनी और आर्यन उर्फ गोलू के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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