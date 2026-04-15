संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सनसनीखेज वारदात, पुलिस बनकर आए बदमाशों ने की ढाई लाख की लूट

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिसकर्मी बनकर ट्रेन में घुसे तीन बदमाशों ने चेकिंग के बहाने दो कर्मचारियों से लाखों रुपये लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके और रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया है.

'तस्करी' का आरोप लगाकर की तलाशी

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी कारोबारी मनदीप के दो कर्मचारी कैश लेकर 'संपर्क क्रांति एक्सप्रेस' ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ठीक पहले तीन अज्ञात बदमाश पुलिसकर्मी की वेशभूषा में उनके कोच में घुस गए. बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों को धमकाते हुए उन पर 'तस्करी' करने का गंभीर आरोप लगाया.

पुलिस की वर्दी और रौब देखकर दोनों कर्मचारी बुरी तरह घबरा गए. इसके बाद बदमाश तलाशी लेने के बहाने उन्हें कोच के गेट तक ले गए और उनके पास मौजूद सारी नकदी छीन ली.

रकम को लेकर विरोधाभास, हवाई फायरिंग कर भागे लुटेरे

लूट की रकम को लेकर फिलहाल थोड़ा विरोधाभास है. पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि बदमाश करीब ढाई लाख रुपये लूटकर ले गए हैं. वहीं, उनके मालिक मनदीप का दावा है कि कर्मचारियों के पास कुल सात लाख रुपये कैश था, जिसमें से एक बड़ी रकम बदमाशों ने लूट ली है.

लूटपाट करने के बाद जैसे ही ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के पास धीमी हुई, तीनों बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए.

RPF और स्थानीय पुलिस की कांबिंग, तलाश जारी

इस दुस्साहसिक घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास के जंगलों में बदमाशों की धरपकड़ के लिए सघन कांबिंग अभियान (तलाशी अभियान) चलाया, लेकिन फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग सका है.

कारोबारी ने क्या कहा?

पीड़ित कर्मचारियों के मालिक मनदीप ने बताया, "मेरे दोनों कर्मचारी सात लाख रुपये लेकर दिल्ली जा रहे थे. रास्ते में तीन लोग पुलिस बनकर आए और डरा-धमका कर उनसे पैसे लूट लिए. हमने पुलिस को मामले की लिखित सूचना दे दी है."

फिलहाल, पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा. हालांकि, चलती ट्रेन में इस तरह 'नकली पुलिस' बनकर लूट की इस वारदात ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.