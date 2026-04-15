हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?

नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?

Noida Worker Protest: बृजभूषण शरण सिंह भी मजदूरों के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि 12 हजार में कैसे किसी का घर चल सकता है, कहा कि मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग पर श्रमिक आंदोलन हिंसक हुआ.
  • पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मजदूरों के समर्थन में आए.
  • उन्होंने मजदूरों की 12 हजार रुपये की आय को अपर्याप्त बताया.
  • बृजभूषण ने मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने का आरोप लगाया.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिकों के आंदोलन में हिंसा के बाद मामला पूरी तरह से गर्मा गया है. विपक्ष के बाद अब बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी मजदूरों के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि 12 हजार में कैसे किसी का घर चल सकता है, कहा कि मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता.

बृजभूषण शरण सिंह पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों अपर जबाब दे रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है. उधर बुधवार को भी नोएडा में कई फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर एकत्रित हुए.

बृजभूषण शरण सिंह का बयान

मजदूरों की सैलरी पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है.12 हजार रुपए सम्मानजनक मजदूरी नहीं है.इसमें आदमी जी भी नहीं सकता.” आगे बोले कि मजदूर गांव छोड़कर जाते हैं. अगर 11-12 हजार रुपया उनको मिलता है तो 3-4 हजार का कमरा हो जाता है. बहुत सामान्य भोजन करें तो 3-4 हजार रुपए इसमें चले जाते हैं. सौ दो सौ रुपया बचता है, अगर बीमार हो जाए तो सब खत्म.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "ऐसा लगता है इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है." इसके पीछे कौन हो सकता है के सवाल पर कहा, "देखिए भाई, मैं बहुत ज्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं. हम जानते हैं कि मजदूरी कम है. जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी मजदूरी थोड़ा बढ़ना चाहिए."

अक्सर देते हैं बेबाक बयान

बृजभूषण शरण सिंह अक्सर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. पिछले दिनों उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे चाहे बीजेपी टिकट दे या न दे. जबकि केसरगंज से अभी उनके बेटा बीजेपी से ही सांसद है और एक वेटा विधायक है. वहीँ रजनीतिक चर्चाएं ये भी हैं कि उनकी बेटी नोएडा से चुनाव लड़ेगी और राजनाथ के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ उन्हें सपा का समर्थन मिल सकता है. उनकी बेटी शालिनी सिंह का मजदूरों के वेतन पर एक बयान भी सामने आया है.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS Noida Labour Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: प्रियंका हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, शादी तय होने पर खफा प्रेमी ने की थी हत्या, मुठभेड़ में गिरफ्तार
Mahoba News: प्रियंका हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, शादी तय होने पर खफा प्रेमी ने की थी हत्या, मुठभेड़ में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण पर नया विवाद! मौलाना शाहबुद्दीन बोले- घर की जिम्मेदारी निभाएं, सियासत से दूर रहें मुस्लिम महिलाएं
महिला आरक्षण पर नया विवाद! मौलाना शाहबुद्दीन बोले- घर की जिम्मेदारी निभाएं, सियासत से दूर रहें मुस्लिम महिलाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Udham Singh Nagar: मूर्ति को लेकर भिड़े दो विधायक! जसपुर में कांग्रेस-BJP आमने-सामने, धक्का-मुक्की
Udham Singh Nagar: मूर्ति को लेकर भिड़े दो विधायक! जसपुर में कांग्रेस-BJP आमने-सामने, धक्का-मुक्की
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'
प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'
विश्व
Iran America War: नाकेबंदी में 8 ईरानी जहाजों को दबोचा, होर्मुज पार करते ही अमेरिका नौसेना ने..!
Iran America War: नाकेबंदी में 8 ईरानी जहाजों को दबोचा, होर्मुज पार करते ही अमेरिका नौसेना ने..!
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
क्रिकेट
कोविड वैक्सीन थी शेन वॉर्न की मौत का कारण? 4 साल बाद बेटे ने किया सनसनीखेज दावा
कोविड वैक्सीन थी शेन वॉर्न की मौत का कारण? 4 साल बाद बेटे ने किया सनसनीखेज दावा
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Home Tips
Balcony Pigeon Control Tips: आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget