यूपी STF का हवाला नेटवर्क पर शिकंजा, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने हवाला नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के करोल बाग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप हैं कि उसने शेल कंपनियों और हवाला नेटवर्क के जरिए चीनी नागरिक के साथ मिलकर भारत से करोड़ों रुपये को अवैध तरीके से चीन भेजा. आरोपी की पहचान राजस्थान के गणपत लाल राजपुरोहित के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपी गणपत लाल राजपुरोहित राजस्थान के बालोतरा जिले का रहने वाला है. पुलिस ने उसके कब्जे से 8 लाख 20 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. आरोपी के पास से 100 अमेरिकी डॉलर, थाई मुद्रा, चीनी युआन, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और कई बैंकों की चेकबुक भी बरामद हुई है. एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी ने दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से चीन भेजी.

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चीनी नागरिक के साथ मिलकर हवाला नेटवर्क

पुलिस की जांच में चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई के कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े होने का खुलासा हुआ है. STF के मुताबिक, चीनी नागरिक ने भारतीय नागरिकों के नाम पर YTL और Z-One समेत कई शेल कंपनियां बनवाई थीं. इन कंपनियों के जरिए मोबाइल एक्सेसरीज के कारोबार में अंडर इनवॉइसिंग कर नकद रकम जुटाने का आरोप है.

जांच एजेंसी के मुताबिक, चीन में बैठी लियाओ की पत्नी मिशेल और उसकी बहन सारा भी कथित नेटवर्क में शामिल थीं. करोल बाग स्थित Z-One कंपनी के ऑफिस से गणपत लाल को नकद रकम दी जाती थी, जिसे वह हवाला कारोबारियों की मदद से चीन भेजता था. गिरफ्तार आरोपी साल 2025 और 2026 में चीन भी गया था, जहां उसकी मुलाकात मिशेल से हुई थी.

अब तक पाँच आरोपी गिरफ्तार

इससे पहले 22 जुलाई को STF ने ग्रेटर नोएडा से चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई और उसके दो भारतीय साथियों को गिरफ्तार किया था. चीनी नागरिक के पास से सैमुअल लोथा के नाम पर बना फर्जी भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ था. मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इससे पहले चार आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.

एसटीएफ़ की टीम ने आरोपी गणपत लाल को सोमवार 28 सितंबर की दोपहर करीब 3 बजकर 55 मिनट पर करोल बाग से गिरफ्तार किया. उसके ख़िलाफ़ गौतमबुद्ध नगर के थाना फेस-2 में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसके बाद उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जा रही है.

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