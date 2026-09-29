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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतरौली का पूरा सियासी गणित: लोधी-यादव वोटबैंक के बीच जाट और ब्राह्मण क्यों हैं निर्णायक?

अतरौली का पूरा सियासी गणित: लोधी-यादव वोटबैंक के बीच जाट और ब्राह्मण क्यों हैं निर्णायक?

अतरौली विधानसभा सीट लोधी, यादव, जाट और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है. मुस्लिम और एससी मतदाता भी अतरौली में निर्णायक हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 06:09 PM (IST)
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अतरौली सीट की विधानसभा संख्या 73 है. अतरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह इस सीट से सिटिंग विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं. अतरौली विधानसभा सीट से कल्याण सिंह 10 बार विधायक रह चुके हैं. कल्याण सिंह पहली बार जनसंघ के टिकट पर 1967 में अतरौली से विधायक बने और आखिरी बार अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से अतरौली से विधानसभा चुनाव जीते.

अतरौली विधानसभा सीट लोधी, यादव, जाट और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है. मुस्लिम और एससी मतदाता भी अतरौली में निर्णायक हैं.

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कांग्रेस आखिरी बार 1957 में अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव जीती है. वहीं साल 2012 में पहली बार सपा ने अतरौली विधानसभा सीट जीती. बसपा और आरएलडी अतरौली में अब तक एक बार भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई हैं. 

2026 में एसआईआर के बाद अतरौली विधानसभा सीट पर 3,60,022 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय अतरौली विधानसभा सीट पर 3,87,867 मतदाता थे. एसआईआर के बाद अतरौली विधानसभा सीट पर 27,845 मतदाता घटे हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के संदीप सिंह विधायक बने. सपा ने पूर्व विधायक वीरेश यादव को चुनाव लड़ाया. बसपा ने ओमवीर सिंह और कांग्रेस ने धर्मेन्द्र कुमार को टिकट दिया. 

2022 विधानसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,25,691
2. सपा- 86,367
3. बसपा- 23,134
4. कांग्रेस- 1,331

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संदीप सिंह ने सपा के वीरेश यादव को लगभग 39 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 23 हजार वोट मिले और कांग्रेस को डेढ़ हजार वोट भी नसीब नहीं हुए. बीजेपी को 52.03 प्रतिशत और सपा को 35.75 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 17 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. 

2022 विधानसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, बनिया, कश्यप समाज का वोट एकतरफा मिला. यही नहीं गैर यादव ओबीसी का सारा का सारा वोट लगभग लगभग बीजेपी के साथ गया. एससी समाज में बसपा के मूल काडर से इतर एससी का वोट बीजेपी को मिला. बीजेपी ने लोधी समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था.

2022 विधानसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट मिल पाए. इसके अलावा कुछ कुछ संख्या में बघेल, प्रजापति और नाई समाज का वोट सपा को मिला. आरएलडी से गठबंधन के बावजूद जाट वोट सपा को नहीं मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ अपने मूल काडर का वोट ही मिल पाया. 

अतरौली विधानसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण कैसे रहे, यह समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे भी समझ लेते हैं. बीजेपी ने सतीश गौतम और सपा ने बिजेन्द्र सिंह को टिकट दिया था. 

2024 लोकसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,15,986
2. सपा- 79,872
3. बसपा- 25,510

2024 लोकसभा चुनाव में भी अतरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की. बीजेपी के सतीश गौतम ने सपा के बिजेन्द्र सिंह को लगभग 36 हजार वोटों से पीछे कर दिया. बसपा को लगभग 25 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोधी, बनिया, गैर यादव ओबीसी का वोट एक साथ मिला. एससी वोट भी कुछ बीजेपी को मिला. जाट वोटों में बंटवारा हुआ, जाट वोट 70 प्रतिशत बीजेपी को मिला और 30 प्रतिशत सपा को मिला. लेकिन बघेल समाज का वोट बीजेपी के साथ गया.

2024 लोकसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले, इसके अलावा लगभग 30 प्रतिशत जाट वोट सपा को मिले. इस सीट पर सपा की अंदरूनी राजनीति के चलते 7-8 हजार सपा का बेस वोट उससे अलग हट गया.

2024 लोकसभा चुनाव में अतरौली विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाद में अपने मूल काडर वाला वोट मिला और 1-2 हजार ब्राह्मण वोट भी बीजेपी को मिला.

अतरौली विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. लोधी- 65 हजार
2. यादव- 65 हजार
3. एससी- 50 हजार
4. जाट- 30 हजार
5. मुस्लिम- 30 हजार
6. ब्राह्मण- 30 हजार
7. ठाकुर- 18 हजार
8. बघेल- 15 हजार
9. कश्यप- 16 हजार
10. सैनी- 8 हजार
11. प्रजापति- 5 हजार
12. बनिया- 12 हजार
13. नाई- 8 हजार
14. सूर्यवंशी- 5 हजार

अतरौली विधानसभा सीट लोधी और यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है. एससी मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं. जाट और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. गैर यादव, गैर लोधी और गैर जाट ओबीसी मतदाता लगभग 55 हजार के आसपास है. सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 60 हजार के करीब हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
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