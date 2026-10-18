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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा शर्मा हत्याकांड: आत्मसमर्पण की तैयारी में श्रद्धा दुबे, कोर्ट में डाली सरेंडर की अर्जी

शिवा शर्मा हत्याकांड: आत्मसमर्पण की तैयारी में श्रद्धा दुबे, कोर्ट में डाली सरेंडर की अर्जी

शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाईं है. दो दिन पहले उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है. जिसके बाद लखनऊ पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश, निखिल साहू |  Updated at : 18 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चर्चिर व्यापारी शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लेकर नया अपडेट सामने आया है. श्रद्धा ने कोर्ट में दो दिन पहले सरेंडर के लिए एप्लीकेशन डाली है. गैर जमानात्ति वारंट के बाद वह नेपाल भाग गयी थी और अब फिर यूपी पहुंच गयी है. वकीलों के माध्यम से सरेंडर की तैयारी कर रही है.

श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे व् ड्राईवर पर 25- हजार का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित कर रखा है. बावजूद इसके लखनऊ से नेपाल और वापस यूपी में आने के बाद भी लखनऊ पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि लखनऊ में हजरतगंज इलाके में अवध ग्रीन अपार्टमेंट से 9 अक्टूबर 2026 को चौथी मंजिल से गिरकर व्यापारी शिवा शर्मा की मौत हो गयी थी. शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे व ड्राईवर पर हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद से श्रद्धा दुबे लगातार फरार है. पहले उसके नेपाल भाग जाने की बात सामने आई थी. उसके कई फोटो और वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें उसके नेपाल में होने का दावा किया गया.

मॉडल और इन्फ्लुएंसर है श्रद्धा दुबे 

श्रद्धा दुबे मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. आरोप है कि उसके कई नेताओं और अधिकारियों से संबंध हैं, जिसको लेकर वह अपना रौब जमाती थी. शिवा शर्मा और श्रद्धा दुबे लिव-इन में रह रहे थे. शिवा की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रहीं हैं. जिसमें पुलिस द्वारा उसे अभी तक गिरफ्तार न कर पाने में उसके पीछे उसके रसूख को बताया जा रहा है.

इस बीच श्रद्धा ने अपने दो वीडियो भी जारी किए, जिसमें उसने नेताओं और अधिकारियों से अपना नाम न जोड़ने की अपील मीडिया से की थी. इसके बाद दूसरे वीडियो में उसने शिवा की मौत को आत्महत्या बताया था. फिलहाल इस मामले में जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर सारा सच सामने नहीं लाती, तब तक कई सवालों के जवाब यूं बने रहने का अनुमान है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 18 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shraddha Dubey
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