शिवा शर्मा हत्याकांड: आत्मसमर्पण की तैयारी में श्रद्धा दुबे, कोर्ट में डाली सरेंडर की अर्जी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चर्चिर व्यापारी शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लेकर नया अपडेट सामने आया है. श्रद्धा ने कोर्ट में दो दिन पहले सरेंडर के लिए एप्लीकेशन डाली है. गैर जमानात्ति वारंट के बाद वह नेपाल भाग गयी थी और अब फिर यूपी पहुंच गयी है. वकीलों के माध्यम से सरेंडर की तैयारी कर रही है.

श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे व् ड्राईवर पर 25- हजार का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित कर रखा है. बावजूद इसके लखनऊ से नेपाल और वापस यूपी में आने के बाद भी लखनऊ पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: 'मुझ पर नींबू फेंका, मैंने शर्बत बना दिया', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि लखनऊ में हजरतगंज इलाके में अवध ग्रीन अपार्टमेंट से 9 अक्टूबर 2026 को चौथी मंजिल से गिरकर व्यापारी शिवा शर्मा की मौत हो गयी थी. शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे व ड्राईवर पर हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद से श्रद्धा दुबे लगातार फरार है. पहले उसके नेपाल भाग जाने की बात सामने आई थी. उसके कई फोटो और वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें उसके नेपाल में होने का दावा किया गया.

मॉडल और इन्फ्लुएंसर है श्रद्धा दुबे

श्रद्धा दुबे मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. आरोप है कि उसके कई नेताओं और अधिकारियों से संबंध हैं, जिसको लेकर वह अपना रौब जमाती थी. शिवा शर्मा और श्रद्धा दुबे लिव-इन में रह रहे थे. शिवा की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रहीं हैं. जिसमें पुलिस द्वारा उसे अभी तक गिरफ्तार न कर पाने में उसके पीछे उसके रसूख को बताया जा रहा है.

इस बीच श्रद्धा ने अपने दो वीडियो भी जारी किए, जिसमें उसने नेताओं और अधिकारियों से अपना नाम न जोड़ने की अपील मीडिया से की थी. इसके बाद दूसरे वीडियो में उसने शिवा की मौत को आत्महत्या बताया था. फिलहाल इस मामले में जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर सारा सच सामने नहीं लाती, तब तक कई सवालों के जवाब यूं बने रहने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्य केस में SIT की जांच शुरू, बरेली पहुंची टीम