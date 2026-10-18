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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्य केस में SIT की जांच शुरू, बरेली पहुंची टीम

उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्य केस में SIT की जांच शुरू, बरेली पहुंची टीम

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के उत्पीड़न मामले में SIT ने जांच शुरू कर दी है. वायरल ऑडियो से जुड़े आरोपों की पड़ताल और सबूत जुटाने के लिए टीम बरेली पहुंची है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 18 Oct 2026 12:05 PM (IST)
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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े घरेलू उत्पीड़न मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच शुरू कर दी है. मामले में सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की एक टीम बरेली पहुंची है. टीम वहां मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के घर और उनसे जुड़े दूसरे ठिकानों पर जाकर साक्ष्य जुटाएगी. जांच में वायरल ऑडियो को अहम आधार माना जा रहा है. इसी ऑडियो में मंत्री के पति और एक महिला के बीच बातचीत होने का दावा किया गया है.

इस मामले में एसआईटी का मुख्य जोर उन आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने पर है, जिनमें रेखा आर्य को जान से मारने की बात कहे जाने का आरोप लगाया गया है. वायरल ऑडियो में गिरधारी लाल साहू और कल्पना मिश्रा के बीच हुई बातचीत को लेकर मामला चर्चा में आया है.

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बरेली पहुंची टीम ऑडियो से जुड़े तथ्यों की जांच करने के साथ ही संबंधित लोगों और ठिकानों से जानकारी जुटाएगी. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश होगी कि सामने आए आरोपों की पुष्टि करने वाले कौन-कौन से साक्ष्य मौजूद हैं. हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने और साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी.

9 सदस्यीय SIT कर रही मामले की जांच

इस पूरे मामले की जांच एसपी ग्रामीण की निगरानी में 9 सदस्यीय एसआईटी कर रही है. टीम को मामले की शुरुआत से लेकर अब तक सामने आए सभी तथ्यों और जानकारियों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई है.

एसआईटी वायरल ऑडियो में शामिल महिला और मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े साक्ष्य भी जुटा रही है. जांच टीम यह समझने की कोशिश करेगी कि बातचीत किन परिस्थितियों में हुई और उसमें कही गई बातों का मामले से क्या संबंध है.

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गिरफ्तारी के लिए भी जुटाए जा रहे साक्ष्य

जांच के दौरान गिरधारी लाल साहू और कल्पना मिश्रा के खिलाफ आरोपों से जुड़े ठोस सबूत जुटाने पर भी जोर दिया जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एसआईटी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की दिशा में प्रयास करेगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Rekha Arya UTTARAKHAND NEWS
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