'मुझ पर नींबू फेंका, मैंने शर्बत बना दिया', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा, "मुझ पर लोगों ने नींबू फेंका, मैंने उसका शर्बत बना दिया." यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर जेन-जी द्वारा बनाए जा रहे उनके मीम्स पर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें जेन-जी कहा जा रहा है, मैं उनको भारत की आत्मा कहता हूं.

सोशल मीडिया पर उनको लेकर ट्रोल और मीम्स के सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे से गलती होती है, लोगों ने मुझे उसके लिए भी प्यार दिया. तो जितनी युवा पीढ़ी है, जिनको लोगों ने जेन-जी कहा है मैं उनको भारत की आत्मा कहता हूं. उन्होंने कहा कि लोगों को जो मेरा स्वरुप दिखता है तो मैं ऐसा ही हूं, पार्लियामेंट में भी और यहां भी.

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सोशल मीडिया को लेकर पॉजिटिव रहने की सलाह

रवि किशन ने आगे कहा ये उन बच्चों और कलाकारों के लिए ज्यादा जरुरी है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर लोग आप पर फेंकते रहेंगे और ये दुनिया में आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली लें. इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

रवि किशन के एक्ट और डायलाग पर मीम्स बन रहे

यहां बता दें कि पिछले काफी समय से रवि किशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं, जिनमें उनके डांस स्टेप्स और डायलाग पर लोग अपने-अपने स्टाइल में कॉपी कर रहे हैं. लेकिन रवि किशन के मुताबिक ये लोगों का प्यार है उनके प्रति और वे इसे पॉजिटिव लेते हैं और बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं हैं. इसलिए ही उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर नींबू फेंक रहे हैं उन्होंने उसका शर्बत बना दिया. लिहाजा ये उनकी आलोचना उनके लिए ही फायदेमंद है. इस बात से रवि किशन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

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