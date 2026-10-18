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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझ पर नींबू फेंका, मैंने शर्बत बना दिया', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन

'मुझ पर नींबू फेंका, मैंने शर्बत बना दिया', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन

सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि जो मुझ पर नींबू फेंक रहे थे, मैंने उसका शर्बत बना दिया. उन्होंने जेन-जी को प्यारा के लिए धन्यवाद भी दिया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 18 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा, "मुझ पर लोगों ने नींबू फेंका, मैंने उसका शर्बत बना दिया." यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर जेन-जी द्वारा बनाए जा रहे उनके मीम्स पर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें जेन-जी कहा जा रहा है, मैं उनको भारत की आत्मा कहता हूं.

सोशल मीडिया पर उनको लेकर ट्रोल और मीम्स के सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे से गलती होती है, लोगों ने मुझे उसके लिए भी प्यार दिया. तो जितनी युवा पीढ़ी है, जिनको लोगों ने जेन-जी कहा है मैं उनको भारत की आत्मा कहता हूं. उन्होंने कहा कि लोगों को जो मेरा स्वरुप दिखता है तो मैं ऐसा ही हूं, पार्लियामेंट में भी और यहां भी.

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सोशल मीडिया को लेकर पॉजिटिव रहने की सलाह 

रवि किशन ने आगे कहा ये उन बच्चों और कलाकारों के लिए ज्यादा जरुरी है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर लोग आप पर फेंकते रहेंगे और ये दुनिया में आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली लें. इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

रवि किशन के एक्ट और डायलाग पर मीम्स बन रहे 

यहां बता दें कि पिछले काफी समय से रवि किशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं, जिनमें उनके डांस स्टेप्स और डायलाग पर लोग अपने-अपने स्टाइल में कॉपी कर रहे हैं. लेकिन रवि किशन के मुताबिक ये लोगों का प्यार है उनके प्रति और वे इसे पॉजिटिव लेते हैं और बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं हैं. इसलिए ही उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर नींबू फेंक रहे हैं उन्होंने उसका शर्बत बना दिया. लिहाजा ये उनकी आलोचना उनके लिए ही फायदेमंद है. इस बात से रवि किशन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 18 Oct 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
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