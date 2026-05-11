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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अतिरिक्त वसूली लौटाएगा बिजली विभाग

यूपी के स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अतिरिक्त वसूली लौटाएगा बिजली विभाग

UP Smart Meter: स्मार्ट मीटर के नाम पर की गयी एक्स्ट्रा वसूली की रकम अब इसी महीने से वापस की जाएगी. ये वसूली गई रकम 200 करोड़ से ज्यादा है. यह मामला जब उपभोक्ता परिषद् में गया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 May 2026 11:14 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर के पांच लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. जिसमें स्मार्ट मीटर के नाम पर की गयी एक्स्ट्रा वसूली की रकम अब इसी महीने से वापस की जाएगी. ये वसूली गयी रकम 200 करोड़ से ज्यादा है. यह मामला जब उपभोक्ता परिषद् में गया था, तब परिषद ने विभाग को अतिरिक्त वसूली पर लताड़ लगते हुए उपभोक्तओं की रकम वापसी के निर्देश दिए थे.

इसमें यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन ने एकमुश्त फेज में उपभोक्ताओं से 6,016 रुपये वसूली की थी, जबकि सही दर 2800 रुपये थी. यानि प्रति उपभोक्ता 3200 रुपये अतिरिक्त वसूली की थी. अब इसे सुधार जा रहा है.

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कैसे हुई थी वसूली ?

यहां बता दें कि 2025 के सितंबर में विभाग ने सभी नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ प्री-पेड़ मोड़ में देने का आदेश जारी किया था. उस समय इसके लिए कोई शुल्क या दर तय नहीं थी. जिस पर विभाग ने 6016 लेना शुरू कर दिया था. इसके बाद 31 दिसंबर 2025 को यूपी विद्युत नियामत आयोग ने नई कॉस्ट डाटा बुक जारी की, जिसमें कीमत 2800 रुपये निर्धारित हुई.

परिषद ने रकम वापसी के दिए थे निर्देश 

इस मामले में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियामक आयोग ने अतिरिक्त वसूली गयी रकम वापस करने के निर्देश दिए थे. अप्रैल 2026 से रिफंड देने के लिए आयोग ने कहा था. लेकिन प्रक्रिया में कुछ देरी हुई. अब मई से रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

जानें कैसे मिलेगा रिफंड ?

उपभोक्ताओं से वसूली गयी अतिरिक्त रकम एक मुश्त मिलेगी या किस्तों में इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है. जबकि सीएम योगी ने सभी प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि रिचार्ज के बजाय उपभोक्ताओं के बिल में कटौती से रास्ता निकाला जाएगा. प्रदेश में इस तरह के पांच लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनसे अतिरिक्त वसूली हुई है. और रकम भी 200 करोड़ से ज्यादा है.

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Published at : 11 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Smart Meter UP NEWS Power Corporation
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