दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, बिहार-यूपी आसमान से भरसेगी आग, जानिए इस हफ्ते मौसम का हाल

दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले दो से तीन दिन में केरल पहुंचने की संभावना है. लक्षद्वीप, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है.

दिल्ली में आंधी-तूफान के आसार: IMD

IMD के अनुसार इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में 70 किमी/घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी भारत असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण भारत में इस हफ्ते तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है. उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में 1 से 7 जून तक बारिश की संभावना है. दिल्ली-NCR में 1 से 4 जून के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम को धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40-60 किमी/घंटे तक हो सकती है.

इन राज्यों में ओले गिरने की आशंका जताई गई

उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और जम्मू-कश्मीर में ओले गिरने की संभावना जताई गई है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में 2 और 3 जून को भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा एमपी और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है. इश दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

बिहार-यूपी में लू चलने की आशंका

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के इलाकों में इस हफ्ते बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटे) के साथ बारिश की संभावना है. बिहार और उससे सटे यूपी में 3 से 7 जून के बीच लू (Heat Wave) चलने की आशंका है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में इस हफ्ते मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहेगा.

केरल में होगी मानसून की एंट्री

आम तौर पर मानसून का मौसम लगभग एक जून से शुरू होता है. मौसम विभाग ने कहा, ‘अगले दो- तीन दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं.’ आईएमडी ने कहा कि इस दौरान दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के बचे हिस्सों में भी यह आगे बढ़ सकता है.

आईएमडी ने इससे पहले केरल में मानसून के आगमन की तारीख 26 मई बताई थी. हालांकि, मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में देरी हुई और विभाग ने 29 मई को कहा था कि इसका आगमन अगले सप्ताह हो सकता है. पिछले सप्ताह जारी अपने संशोधित पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा कि इस मौसम में बारिश सामान्य से कम रहेगी. आईएमडी ने यह भी कहा कि इस वर्ष भारत में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 90 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है.

अल नीनो के कारण होगी सामान्य से कम बारिश: IMD

एलपीए से आशय किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि, जैसे एक माह या पूरे मौसम के दौरान हुई वर्षा के उस औसत से है, जिसकी गणना आमतौर पर 30 से 50 वर्षों के दीर्घकालिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है. साल 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर पूरे भारत में सीजनल बारिश का एलपीए 87 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है.

अगर किसी साल मानसून के दौरान होने वाली बारिश एलपीए के 90 प्रतिशत से कम रहती है तो आईएमडी उसे ‘कम वर्षा वाला’ मानसून घोषित करता है. आईएमडी के अनुसार, इस साल सामान्य से कम बारिश होने की एक प्रमुख वजह अल नीनो परिस्थितियों का विकसित होना हो सकता है. अल नीनो की स्थिति आमतौर पर भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा को प्रभावित करती है और बारिश कम होने की आशंका बढ़ जाती है.

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