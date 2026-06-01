हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, बिहार-यूपी आसमान से भरसेगी आग, जानिए इस हफ्ते मौसम का हाल

दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, बिहार-यूपी आसमान से भरसेगी आग, जानिए इस हफ्ते मौसम का हाल

IMD Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में 70 किमी/घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले दो से तीन दिन में केरल पहुंचने की संभावना है. लक्षद्वीप, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है.

दिल्ली में आंधी-तूफान के आसार: IMD

IMD के अनुसार इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में 70 किमी/घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी भारत असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण भारत में इस हफ्ते तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है. उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में 1 से 7 जून तक बारिश की संभावना है. दिल्ली-NCR में 1 से 4 जून के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम को धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40-60 किमी/घंटे तक हो सकती है.

इन राज्यों में ओले गिरने की आशंका जताई गई

उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और जम्मू-कश्मीर में ओले गिरने की संभावना जताई गई है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में 2 और 3 जून को भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा एमपी और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है. इश दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

बिहार-यूपी में लू चलने की आशंका

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के इलाकों में इस हफ्ते बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटे) के साथ बारिश की संभावना है. बिहार और उससे सटे यूपी में 3 से 7 जून के बीच लू (Heat Wave) चलने की आशंका है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में इस हफ्ते मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहेगा.

केरल में होगी मानसून की एंट्री

आम तौर पर मानसून का मौसम लगभग एक जून से शुरू होता है. मौसम विभाग ने कहा, ‘अगले दो- तीन दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं.’ आईएमडी ने कहा कि इस दौरान दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के बचे हिस्सों में भी यह आगे बढ़ सकता है.

आईएमडी ने इससे पहले केरल में मानसून के आगमन की तारीख 26 मई बताई थी. हालांकि, मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में देरी हुई और विभाग ने 29 मई को कहा था कि इसका आगमन अगले सप्ताह हो सकता है. पिछले सप्ताह जारी अपने संशोधित पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा कि इस मौसम में बारिश सामान्य से कम रहेगी. आईएमडी ने यह भी कहा कि इस वर्ष भारत में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 90 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है.

अल नीनो के कारण होगी सामान्य से कम बारिश: IMD

एलपीए से आशय किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि, जैसे एक माह या पूरे मौसम के दौरान हुई वर्षा के उस औसत से है, जिसकी गणना आमतौर पर 30 से 50 वर्षों के दीर्घकालिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है. साल 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर पूरे भारत में सीजनल बारिश का एलपीए 87 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है.

अगर किसी साल मानसून के दौरान होने वाली बारिश एलपीए के 90 प्रतिशत से कम रहती है तो आईएमडी उसे ‘कम वर्षा वाला’ मानसून घोषित करता है. आईएमडी के अनुसार, इस साल सामान्य से कम बारिश होने की एक प्रमुख वजह अल नीनो परिस्थितियों का विकसित होना हो सकता है. अल नीनो की स्थिति आमतौर पर भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा को प्रभावित करती है और बारिश कम होने की आशंका बढ़ जाती है. 

ये भी पढ़ें :  क्या तमिलनाडु BJP नेता अन्नामलाई बनाने जा रहे नई पार्टी? बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया रिएक्शन

Input By : पीटीआई भाषा
Published at : 01 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, बिहार-यूपी आसमान से भरसेगी आग, जानिए इस हफ्ते मौसम का हाल
दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, बिहार-यूपी आसमान से भरसेगी आग, जानिए इस हफ्ते मौसम का हाल
इंडिया
तेलंगाना में मुआवजे के लिए चक्कर काट रही महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी
तेलंगाना में मुआवजे के लिए चक्कर काट रही महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी
इंडिया
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
इंडिया
'अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की कोशिश', ममता का BJP पर बड़ा आरोप, कहा- दिल्ली में करूंगी विरोध प्रदर्शन
'अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की कोशिश', ममता का BJP पर बड़ा आरोप, कहा- दिल्ली में करूंगी विरोध प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में महंगाई का झटका, 5 रुपये बढ़े दूध के दाम, नई दरें आज से लागू
जम्मू-कश्मीर में महंगाई का झटका, 5 रुपये बढ़े दूध के दाम, नई दरें आज से लागू
आईपीएल 2026
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम
रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
Iran-US War: 'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
हेल्थ
Obesity Myths: कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget