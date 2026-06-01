'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है', CM योगी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पलटवार
Shahabuddin Razvi On CM Yogi: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो इसमें दिक्कत किया है. ऐसा करने कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा.
गाय को भारत की राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. बकरीद के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों से मुस्लिम समाज के लोगों और तमाम मौलानाओं ने हाथों में पोस्टर थामकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी. हालांकि, मुसलमानों की मांग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में बड़ा बयान दिया. अब सीएम योगी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि "मां-बेटे का अटूट रिश्ता होता है. अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो इसमें दिक्कत किया है. ऐसा करने कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा." उन्होंने कहा कि इस्लाम भी गाय के मांस खाने को बीमारी की वजह बताता है, जबकि गाय के दूध पीने को शिफा बताता है.
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मुख्यमंत्री ने बिजनौर में क्या कहा?
दरअसल, बिजनौर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने संबंधी मांग पर कहा कि "अबे गाय हमारी माता है, तुम क्या समझ पाओगे. आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं. हमने कहा ज्ञापन मत दो अपने शोहदों को समझाओ, नहीं तो वो दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी."
मुसलमानों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग
आपको बता दें कि, 28 मई को बकरीद के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों से कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी. इस मांग को देशभर के मुस्लिमों का समर्थन भी मिल रहा था. अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है.
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Source: IOCL