भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि विगत 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद 40 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि बाबा केदारनाथ के प्रति देश-विदेश के श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, विश्वास, समर्पण और देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक गरिमा का दिव्य प्रमाण है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि स्थानीय अर्थव्यवस्था, धार्मिक गतिविधियों एवं क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगी.

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'केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ आंकड़ा नहीं'

केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाबा केदार के प्रति करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा और उत्तराखंड की धार्मिक-सांस्कृतिक गरिमा का जीवंत प्रतिबिंब है.

उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ की कृपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण एवं विकास अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है, जिससे धाम की दिव्यता,भव्यता और सुविधाओं में निरंतर विस्तार हुआ है.

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यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के पूरे इंतजाम

उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से व्यापक एवं प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. शासन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सहज और सुरक्षित बना है.

उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या यह सिद्ध करती है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों व व्यवस्थाओं पर श्रद्धालुओं का विश्वास निरंतर सुदृढ़ हो रहा है. आज श्री केदारपुरी में आधुनिक सुविधाओं का विकास, बेहतर संपर्क मार्ग, सुचारु व्यवस्थाएं तथा तीर्थ क्षेत्र की आध्यात्मिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए किए गए कार्य देशभर में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो रहे हैं.

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