हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड1500 से 2000 रुपये में बच्चों का सौदा! हापुड़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

1500 से 2000 रुपये में बच्चों का सौदा! हापुड़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

Hapur News In Hindi: हापुड़ पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 2 अपहृत नाबालिग बच्चों को भी उनके चंगुल से छुड़ाया है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मानव तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अपहृत नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है. पुलिस ने गिरोह के पास से 5000 रुपये नकदी और तीन मोबाइल फोन बरामद किये हैं.

सीओ सिटी वरूण मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवगढ़ी मोहल्ले से एक 15 वर्षीय बच्चा गायब हुआ था. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर बच्चे की तलाश शुरू की. पुलिस टीमों ने इस बच्चे को खोजने के लिए इलाके के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी जांच के दौरान पुलिस का सामना बच्चों की मानव तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह से हुआ, जो बेहद कम पैसों में मासूमों का सौदा कर देता था.

Uttrakhand News: गाड़ी हटाने के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत, परिवार के पांच लोग गंभीर घायल

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस टीम ने सोमवार की सुबह रेलवे यार्ड रोड स्थित नीलकंठ मंदिर के पास से घेराबंदी कर इस गिरोह के चार सदस्यों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमित कुमार गुप्ता, दीपक, मुकेश शर्मा और योगेश के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अमित और दीपक भोले-भाले बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाते थे और फिर उन्हें मुकेश शर्मा व योगेश को बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे. 

1500 से 2000 में होता था बच्चों का सौदा

सीओ ने बताया कि यह गिरोह बच्चों को अगवा करने के बाद बेहद मामूली रकम, यहां तक कि महज 1,500 रुपये जैसी छोटी राशि में भी बच्चों को आगे बेच दिया करता था. इन मासूम बच्चों को ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी और अन्य मजदूरी के कामों के लिए ऊंचे दामों पर बेचा जाता था.

आरोपियों को भेजा गया जेल

सीओ वरूण मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने न सिर्फ हापुड़ से गायब हुए बच्चे को सुरक्षित रूप से बचाया है, बल्कि वाराणसी के रहने वाले एक अन्य 17 वर्षीय किशोर भी इस गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और गिरोह के अन्य नेटवर्क व खरीदारों का पता लगाने के लिए आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

राष्ट्रचेतना जगाएगी योगी सरकार, 'आनंदमठ' से लेकर 'शिवाजी' तक, होगा ऐतिहासिक नाटकों का भव्य मंचन

Published at : 01 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1500 से 2000 रुपये में बच्चों का सौदा! हापुड़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार
1500 से 2000 रुपये में बच्चों का सौदा! हापुड़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सहेजी जाएगी ऐतिहासिक विरासत, योगी सरकार ने 6 जिलों के संग्रहालयों के लिए जारी किए करोड़ों रुपये
यूपी में सहेजी जाएगी ऐतिहासिक विरासत, योगी सरकार ने 6 जिलों के संग्रहालयों के लिए जारी किए करोड़ों रुपये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttrakhand News: गाड़ी हटाने के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत, परिवार के 5 लोगों की हालत नाजुक
उत्तराखंड: गाड़ी हटाने के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत, परिवार के 5 लोगों की हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राष्ट्रचेतना जगाएगी योगी सरकार, 'आनंदमठ' से लेकर 'शिवाजी' तक, होगा ऐतिहासिक नाटकों का भव्य मंचन
राष्ट्रचेतना जगाएगी योगी सरकार, 'आनंदमठ' से लेकर 'शिवाजी' तक, होगा ऐतिहासिक नाटकों का भव्य मंचन
Advertisement

वीडियोज

Surya Murder Case | Bharat Ki Baat: नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट! UP में खत्म हो गया अदालतों का काम?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Abp Report: असद के घर पर मुनादी, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर!
Sandeep Chaudhary | Surya Murder: चौराहे पर यमराज...यूपी में रामराज? | Ghaziabad | Yogi | Encounter
Lucknow News | Kansa Pasi Fort Update :पासी समाज के ज्ञापन पर क्यों हुई तीखी गरमा-गर्मी?
Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
फ़ुटबॉल
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
ट्रैवल
Cool Places Near Delhi: दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे
दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे
एग्रीकल्चर
Soil Testing Without Lab: खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget