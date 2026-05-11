यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद मंथन तेज, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय की लगने वाली है लॉटरी?
UP Cabinet Expansion: आज शाम तक मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो जाएगा. पीडब्लूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग किसी कद्दावर नेता को सौंपा जा सकता है.मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है.
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रियों के विभागों पर टिक गयीं हैं. सरकारी सूत्रों के मुताबिक भूपेन्द्र चौधरी और मनोज पांडेय को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलना तय हैं. इसके आलावा राज्यमंत्री से प्रमोशन वाले डॉ सोमेन्द्र सिंह तोमर और अजीत पाल सिंह को भी अहम् विभाग सौंपे जा सकते हैं.
वहीं एक खबर ये भी आज शाम तक मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो जाएगा. पीडब्लूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग किसी कद्दावर नेता को सौंपा जा सकता है, जिसके इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है.
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उर्जा और नगर विकास एके शर्मा के पास
ऊर्जा और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार विभाग अभी एके शर्मा के पास हैं. क्या ये दोनों इनके पास रहेंगे या फिर बदलाव होगा इस पर सभी की निगाह है.माना जा रहा है बिजली महकमे में स्मार्ट मीटर और कई मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पार्टी के भीतर भी निशाने पर हैं. उनका अगर विभाग बदलता है तो कोई हैरत नहीं.
पीडब्लूडी जितिन प्रसाद के बाद से सीएम के पास
पूर्व में पीडब्लूडी विभाग जितिन प्रसाद के पास था, लेकिन उनके केंद्र में जाने के बाद यह विभाग अभी सीएम योगी के पास ही है. जबकि भूपेंद्र चौधरी इस विभाग के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.वे 2017 के मंत्रिमंडल में इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अलावा उने पंचायती राज विभाग का भी अनुभव है.
कई मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं
इसके साथ ही सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है, कि कई मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं. लेकिन इसकी जद में कौन है कौन नहीं ये आज शाम तक पता चल सकता है. बहरहाल कैबिनेट विस्तार के साथ ही कई तरह की अटकलें और चर्चाओं का दौर जारी है, ऐसे में अब क्या होगा और क्या नहीं इसका खुलासा जल्द ही होने की उम्मीद है.
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Source: IOCL