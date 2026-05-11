यूपी कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद CM योगी की इस तस्वीर से हलचल, स्मृति ईरानी से क्या हुई बात?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है और अब जल्द ही उनके विभागों का बंटवारा जल्द होगा. इसी बीच यूपी की सियासत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिससे सियासी हलचल तेज है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा-"उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु समर्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान अमेठी में मेरे कार्यकाल, प्रदेश में हुए विकास व आधारभूत संरचना कार्यों तथा महिला सशक्तिकरण और नारीशक्ति के लिए उद्यमिता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई."

वहीं यूपी कैबिनेट के ठीक बाद हुई इस मुलाकात और इस तस्वीर से यूपी की सियासी हलचल तेज है. बता दें कि स्मृति ईरानी ने साल 2019 अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराया था और वह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं. हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा.

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बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में भूपेंद्र चौधरी और मनोज कुमार पांडेय ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है. इसके साथ ही अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से पदोन्नत कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. इसके अलावा खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है. वहीं शपथ लेने के बाद सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वे अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे.

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