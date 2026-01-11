'SIR के बहाने वोट चोरी...', समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश में SIR के नाम पर वोट धांधली के आरोप थमते नजर नहीं आ रहे, अब समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बिहार चुनाव के समय वाराणसी से अपना नाम कटवा कर बिहार मतदाता के रूप में शामिल हुए. और अब वह फॉर्म 6 के जरिए पुनः उत्तर प्रदेश के मतदाता बनना चाहते हैं, जो सीधे-सीधे वोट चोरी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी हमने देखा कि वाराणसी विधानसभा में लाखों मतदाताओं के नाम कट गए, यह क्या है ? यह सरकार की पूरी नीति और नियत को बयां कर रहा है. लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह सतर्क है और बिल्कुल भी मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार से समझौता नहीं करेगी. यही नहीं वीरेन्द्र सिंह ने बिहार सीएम नितीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया.

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

सांसद वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कानून-व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरठ में जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है. जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड पर आप नजर डालिए तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि कानून व्यवस्था की प्रदेश में क्या स्थिति है. हमारे जनपद चंदौली में लगभग हर दिन घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का विषय है. लेकिन शायद इस पर सरकार का ध्यान नहीं है.

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह किस हिंदू की एक होने की बात कर रहे हैं, जहां आज भी अलग-अलग जातियों में भेदभाव होता रहा है, कुछ जातियों को उनके अधिकार से वंचित किया जाता है. पहले उनके अधिकारों के बारे में सोचा जाए और दरअसल आगामी चुनाव को देखकर इन्होंने एक बार फिर यह नारा दिया है.

नीतीश कुमार को भारत रत्न का समर्थन

समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार PDA के साथी हैं और निश्चित ही PDA के साथी सम्मानित होते हैं, और भारत रत्न मिलता है तो यही तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है. 2027 चुनाव को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम 403 विधानसभा सीट के हर बूथ- ब्लॉक पर तैयारी कर रहे हैं, आगे पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा.